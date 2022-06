¡Thalía la gran ausente! Laura Zapata liberó 104 mariposas en funeral de su abuela Eva Mange (VIDEO)

Laura Zapata estuvo acompañada por su hijo Patricio y varios amigos cercanos. La gran ausente en el funeral de Doña Eva Mange, fue su nieta Thalía , "Pregúntenle a ella", respondió la actriz cuando los reporteros le preguntaron si su hermana vendría. Se desconoce el motivo por el cual, la esposa del empresario musical estadounidense Tommy Mottola, no asistió al último adiós de su abuela.

"Estoy llena de recuerdos de ella, come le dije un poco antes de expirar, que la voy a extrañar siempre, estoy alegre por ella, porque ya dejó de sufrir, porque ya su cuerpo estaba muy cansado", comentó Laura Zapata durante una rueda de prensa, a las afueras de la sala donde fue velado el cuerpo de Doña Eva Mange .

