Thalía le dice que no a la Voz México de Tv Azteca

Mucho se ha dicho sobre los coaches que estarán en La Voz México la cual será producido por Tv Azteca y es que desde que Televisa ya no quiso seguir con la franquicia, todos se preguntan como será el nuevo proyecto.

Es por eso que el canal de Youtube 'Vaya Vaya' investigó sobre quienes estarán en el reality, pero descubrió algo más importante, y se trata de que Thalía le dijo que no a la televisora del Ajusco pues no llegaron aún acuerdo.

"Déjenme contarles mi fuente cercana a la empresa Tv Azteca me llega con este chisme de que ya había rumores de que Thalía podría ser coach en Azteca (...) sin embargo la semana pasada no llagaron aun acuerdo y Thalía les dijo lo siento, yo no voy con ustedes en La Voz así que Thalía ya descartada como una posible coach", dijo Gerardo Escareño.

Recordemos que Verónica Castro, supuestamente también participaría como conductora de la emisión, aunque también rechazó la oferta para regresar a Televisa y ser parte del jurado de Pequeños Gigantes.

Por si fuera poco la misma Pati Chapoy, aseguró que no tiene ni idea como podrá Tv Azteca desbancar a Televisa, pues asegura hicieron un buen trabajo con La Voz.