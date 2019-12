Thalía llama fodongas a las mujeres que no se ejercitan

La cantante mexicana Thalía, quien radica en Nueva York al lado de su esposo Tommy Mottola e hijos, publica un video en Instagram y se hace viral, ya que llama "fodongas" a las mujeres que no gustan de realizar ninguna actividad física.

Thalía, como consejo a las mujeres de todas las edades, les pide que acostumbren a realizar algún tipo de ejercicio diariamente para que no se les acumule la grasita, dice.

Fodongas, levántense, muévanse. No dejen que se les acumule la grasita, cariños”, expresa la cantante de éxitos musicales como No me acuerdo y Equivocada.