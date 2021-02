Thalía luce su figura de muñeca en atrevido reto de TikTok

México.- TikTok es una de las aplicaciones más populares de los últimos años, desde su lanzamiento se han unido millones de personas, entre ellas algunos artistas y quien evidentemente no podría hacer falta en la lista es Thalía, quien ya es toda una experta en el uso de la plataforma y sabe muy bien cómo atraer las miradas y robarse toda la atención de los internautas.

Han sido ya bastante los retos que ha seguido en la aplicación, misma que se destaca porque sus usuarios siguen los llamados challenges, cuentan historias, enseñan cómo hacer ciertas cosas y hacen doblajes, ya sea de conversaciones o de canciones, sincronizando sus labios con los audios que circulan por la plataforma.

Thalía recientemente se unió al más candente de los retos, pues sorprendió a sus millones de seguidores al lucir un cuerpazo de envidia de la manera más atrevida posible, luciendo espectacular desde la intimidad de su baño y recibiendo bastantes comentarios al respecto.

"Silhouette challenge" es el nombre del peligroso reto que siguió Thalía Sodi Miranda, elevando la temperatura en las redes sociales, pues nadie se esperaba verla de la manera en la que se mostró, aunque terminó por hacer reír a todos al revelar que siempre se cae.

En el principio del video, cuya canción es 'Put your head on my shoulder' de Giulia Di Nicolantonio, se le ve cepillándose los dientes mientras lleva pijama puesta y el cabello suelto y alborotado, posteriormente hace una caminata sensual hacia el lente de la cámara y termina por sorprender a todos con lo que haría después.

De repente las luces se apagan y el ambiente se vuelve mucho más atrevido, Thalía se ve vistiendo un body negro de cuero y luce su preciada figura haciendo movimientos un tanto subidos de tono, razón por la cual este reto ha sido considerado de gran peligro, ya que los usuarios exponen un poco más de lo establecido por las normas.

"Me encanta este trend", aseguró Thalía tras compartir el video con el que hizo enloquecer a todos los usuarios de la plataforma y sus fanáticos. Cerca de dos millones alcanzó la cantante con este video, así como 218 mil me gustas y 2300 comentarios.

Actualmente la cantante de 49 años de edad está muy contenta por su primera portada para Vogue, un sueño hecho realidad que apenas logró en la más reciente edición de la revista, por lo que quiso celebrarlo de una manera muy, muy especial.

A través de TikTok compartió otro corto video en el que asegura estar en doble celebración, la primera por su portada y la segunda por el relanzamiento de todos sus primeros lanzamientos musicales, motivo por el cual decidió modelar un espectacular vestido negro firmado por Versace que utilizó en los años 90, mismo que volvió a quedarle a la perfección después de tanto tiempo.

@thalia Te cuento que este vestido lo tengo por años! Versace oficial de los noventas,lo usé hace tanto tiempo,y me quedo otra vez�������� ♬ Rasputin (7" Version) - Boney M.

