"Thalía no me mantiene", Laura Zapata niega conflictos con su hermana

México. "Thalía no me mantiene", dice tajantemente Laura Zapata respecto a rumores de que su hermana le aporta dinero para que se ayude, además niega tener problemas con ella.

Laura Zapata aclara que no tiene conflictos con su famosa hermana a raiz de que no habría aportado dinero para el funeral de doña Eva Mange, abuela de ambas que murió a los 104 años de edad a mediados de junio pasado.

En un encuentro con medios de comunicación en CDMX, varios portales de noticias reportan que la señora Zapata negó estar enojada con Thalia porque no la ayudó con los gastos funerarios de doña Eva.

“Ella (Thalía) cooperaba, fue muy puntual siempre en su propuesta económica, pero quiero decirles que no me mantiene, que no vivo de ella, que no sé hacía al cien por ciento cargo de todos los gastos, porque ¡qué barbaridad!, entonces piensan que toda mi carrera pues es del aire”, señala la primera actriz.

Thalía y su abuela doña Eva, recientemente fallecida a los 104 años de edad. Foto de Instagram

"Yo soy la que no le he dicho: ‘fíjate que gasté tanto, ¿cómo lo hacemos?, ¿o no lo dividimos o qué hacemos?’”, dijo Laura Zapata a los reporteros respecto a los gastos funerarios de doña Eva.

Para evitar chismes sin fundamento, Zapata, originaria de CDMX , de 66 años de edad y cuyo nombre completo es Laura Guadalupe Zapata Miranda, deja en claro que Thalía siempre aportó su parte de dinero para mantener a su abuela en las mejores condiciones posibles.