Thalía no pagó un vestido y se lo cobraron en plena junta

Thalía de 49 años de edad se ha convertido en una de las mujeres mexicanas más importantes de la industria mexicana gracias a su música y gran trayectoria que ha sabido sostener con el paso del tiempo, es por eso que muchos han querido colaborar con ella, entre ellos grandes diseñadores del medio de la farándula, y uno de ellos fue Gustavo Matta, quien hizo varios vestuarios para la cantante.

Pero lo que pocos saben es que durante los inicios de Gustavo Matta las cosas estuvieron color de hormiga cuando en una ocasión Thalía al parecer no le quiso pagar al diseñador un trabajo que le había hecho, pues la secretaria de la cantante le había dicho que por lo regular los artistas no pagaban dichos vestuarios, pues ellos le daban publicidad al ponérselo, cosa que Gustavo Matta no sabía del todo pues a penas iba iniciando en el mundo de la moda, por lo que le cobró en varias ocasiones.

Tras desconocer como trabajan los diseñadores con los artistas, Gustavo Matta insistió muchas hablando a la oficina de Thalía para que se le pagara por su trabajo hasta que la misma recepcionista le dijo que no se le iba a pagar y le comentó sobre el intercambio entre publicidad y vestido, dándose por vencido, aunque nunca se imaginó que el destino los volvería a juntar, por lo que Thalía quitada de la pena le pagó el trabajo a Gustavo Matta.

Raúl Velasco me cita a una cita, con ella, justamente para íbamos hacer un especial de Amor a la Mexicana y yo la quería en unas trajineras con flores y toda esta cosa (...) y llego tarde y llego yo y ella me ve entrar y como que dice a "este es el que le debemos", bueno ella no su mánager, dijo Gustavo Matta para el programa SNserio.

Tras arreglar lo del pago del vestido Gustavo Matta y Thalía se hicieron grandes amigos e incluso el diseñador le dijo a los conductores que la intérprete de Arrasando lo ayudó mucho en su carrera, algo por lo cual le está muy agradecido, incluso le diseñó el último vestuario que la famosa llevó en el Met Gala 2019 dejando en claro que se llevan.

Pero como era de esperarse los internautas no dejaron pasar la oportunidad y comentaron sobre el buen trabajo de Gustavo Matta, pero el hate también se hizo presente y despotricaron contra la actitud de Thalía por nadar la cara en un principio con el diseñador haciéndole saber a Thalía que no fue para nada profesional lo que hizo con Gustavo Matta.

"Eso es cierto! El 90 por ciento de lo que las "estrellas" tienen en su closet y visten, es regalado o de cambio por reseñas en sus cuentas Y son gente coda y bien pichicata con los empleados. Mal agradecidos y mala paga, "Todos los artistas deberían de pagar el trabajo de los diseñadores de vestuario y a los peinadores que míseros se ven", le escriben los internautas a ambos famosos.

Regresando con Thalía siempre ha sido considerada una mujer de moda total, basta con echar un vestuario a sus redes sociales, donde Thalía aparece con vestidos muy coquetos con los cuales luce como una verdadera jovencita, además el tiempo no pasa sobre Thalía en ningún momento, pues se le ve muy bien a la también actriz.

Thalía también es considerada un icono en la música mexicana, pues como se ha dicho anteriormente se le ha caracterizado por mantener vigente su música, además ha renovado su estilo musical el decir del género pop al urbano estilo que le ha ido muy bien a la guapa mujer.

Otra de las cosas por las que Thalía es querida es porque siempre está al pendiente de sus fans, y en sus historias de Instagram lo demuestran, donde les pregunta a sus millones de seguidores que se encuentran haciendo, pues le gusta mucho saber que hacen en otras partes del mundo.