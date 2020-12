Thalía le quiere entrar al negocio de los tacos pero en Nueva York

México.- Thalía confesó en una entrevista para la agencia de noticias EFE, que su sueño es el de abrir una taquería en Nueva York, teniendo en cuenta que los tacos son de los alimentos más populares de su país natal, México.

"Me falta poner un puesto de tacos, no creas que no se nos ha pasado por la cabeza a mí y a Tommy (Mottola, su marido), acá en Nueva York un mega puesto delicioso con sus taquitos al pastor y sus gringas ¡wow!, eso será en otro capítulo de mi vida, pero hay muchas cosas que quiero hacer", dice la imparable cantante.

Pese a esta pandemia del coronavirus, la guapa actriz y cantante, no ha parado de trabajar, pues la vemos muy activa en redes sociales, negocios y demás, en esta ocasión dijo que le encataría regresar a a la actuación, pero en un formato más actual.

Me encantaría regresar en algún tipo de formato, dijo este martes en entrevista con Efe.

Cabe recordar que, la esposa de Tommy Mottola, a repetido hasta el cansancio que aunque las telenovelas la cimentaron, no tiene interés en regresar a hacer telenovelas, sin embargo, ahora le interesa probar proyecto como pudieran ser las series.

"Las telenovelas ya fueron lo que me cimentaron en su momento, ahora estamos en otra era y estamos abiertos a diferentes proyectos", menciona la artista, de 49 años

Thalía es una artista que le gusta reinventarse, siempre se le ha visto en diferentes facetas, buscando ofrecerle algo diferente a sus fieles seguidores, por lo que le gusta probar nuevas rutas profesionales.

"Cuando siempre haces lo mismo ya no hay reto, ya no hay 'excitement' (emoción) ni 'sexyness' (sensualidad). A mí me gusta empujar y las colaboraciones me gustan porque aprendo de ese compañero con el que estoy trabajando", dice convencida.

Thalía en una pijama de su colección. Foto: Captura

Por un lado su imparable producción musical, un espacio en el que le ha tocado renovarse constantemente y que este año explotó al máximo con colaboraciones tan diversas y juveniles como románticas.

Cabe destacar que en este año colaboró con artistas como la drag queen brasileña Pabllo Vittar, la mexicana Sofía Reyes, la colombiana Farina, el puertorriqueño Myke Towers y unos cuantos artistas más.

Recientemente lanzó su tema navideño sola, y confiesa que está preparando un nuevo disco para el próximo año, pues dijo que le encanta cantar sus cosas, sus estilos “ese estilo Thalía que puede ir de lo más dulce y lo más suave a lo más agresivo y desquiciado", señala la guapa cantante

Asimismo, aseguró que esta en una etapa de crecimiento, tanto en lo personal como lo profesional, como persona, como interprete y como mujer de negocios.

Destacó que es difícil para ella pensar en algo en lo que no haya incursionado, pero en contraste con ello siempre tiene algo nuevo que hacer.