Thalía regresa al look de los noventas y enloquece a todos

Thalía reventó las redes sociales una vez más pues apareció con un look noventero muy parecido al de sus inicios como solista en la década de los noventa dejando a sus fans con la boca abierta y es que muchos deseaban ver a la mexicana caracterizada como en dicha época.

La foto de Thalía alcanzó más de 138 mil likes y varios comentarios de todo tipo entre los cuales destacaron la juventud que se carga la interprete de arrasando además del tremendo cuerpazo que tiene ya que la cantante se ha cuidado toda la vida.

"Me hubiera gustado una escena con ese look en el video #yatumeconoce", "Dios mío de mi vida, que perfecta tu creación divina", "Un look precioso, similar a cuando comenzaste tu carrera", le escribieron a Thalía en sus redes sociales.

Mientras a Thalía le va de maravilla con su sección de fotos es a su hermana Ernestina Sodi a quién no le va del todo bien, pues hace unos días se dio a conocer que atropelló a un motociclista quien ahora le exige que le pague su motocicleta, pero ella no ha respondido por el incidente.

"Camila se acerca conmigo con una serie de policías a decirme, 'nosotras te vamos a pagar todo", dijo el repartidor cuando se acercó la actriz quienes hasta el momento no han respondido al afectado quien se encontraba trabajando en ese momento y quién además aseguró que Ernestina estaba alcoholizada.

Por otro lado la hermana mayor de las Sodi, Laura Zapata no tiene relación con ninguna de ellas a excepción de Thalía quien la ayuda con los gastos de su abuela quien hace unos días cumplió 102 años de vida.