Thalía ¿responde indirectamente a quienes la criticaron?

La cantante y actriz Thalía, causó mucha polémica en redes sociales por un videoclip que subió en vísperas de la Navidad y en el cual, su rostro luce diferente en comparación con otras publicaciones que ha realizado.

Para desearles una Feliz Navidad a sus seguidores, la intérprete realizó un pequeño material expresando sus mejores deseos para la fecha, sin embargo llamó la atención su look, el cual fue criticado.

En sus mensajes navideños, Thalía se dejó ver con lo que sería un nuevo rostro, luego de una supuesta visita a la sala de quirófano.

Foto: Instagram @thalia

Al menos eso es lo que sospechan sus seguidores, quienes cuestionaron la decisión de la artista de someterse a un supuesto cambio facial.

"No parece Thalía", fue uno de los comentarios más resonantes que recibió. Otro, en cambio, hacía referencia a lo que se supone es un "exceso de bótox" en su rostro.

Luego de tantos comentarios negativos, la actriz decidió borrar el video que provocó una serie de ataques a su persona.

Foto: Instagram @thalia

Estos fueron otros los crueles mensajes:

"¿Qué te hiciste en la cara?", "Luce hinchada", "Su rostro no tiene expresión", "No te pases Thalía esa cara inflada no eres tú. Acepta tu vejez con dignidad. Deja de lado tu ego y acepta tu edad. Quien es tu fan verdadero te seguirá aunque estés viejita", fueron el tipo de mensajes que surgieron al respecto.

Sin embargo si conservó una foto familiar junto a su esposo e hijos, donde se puede apreciar algo “diferente” en su rostro.

Thalía prefirió ignorar los cientos de comentarios contra ella y no quiso desmentir tales acusaciones, pero parece que este jueves respondió de manera indirecta con una frase bíblica que compartió en sus Instagram Stories:

“No juzgues, para que no seas juzgado”.

Aunque claro, no hizo mención en absoluto al incidente de las fotos, pero estas palabras sin duda podrían aplicar a todos aquellos que sin saber la verdad, hicieron comentarios negativos sobre su apariencia.

En un reciente video en sus redes sociales, se puede ver el rostro Thalía, ya diferente.

Por otra parte, después de haber disfrutado de los placeres de gastronomía en Navidad, Thalía no dudó en poner manos a la obra e iniciar con su ardua rutina de ejercicios para bajar esa grasita acumulada.

Como se sabe, la cantante no solo encanta con su talento, también con sus constantes publicaciones en su cuenta de Instagram, donde deleita con una infartante figura.

La cantante mexicana ha resaltado en más de una oportunidad que esta envidiable silueta se debe gracias una exhaustiva rutina de ejercicios.

“El daño navideño no ha sido tanto. Y no hay excusas, hoy es el día para seguir cuidando de tu cuerpo”.

Con este video, la cantante hizo caso omiso a las críticas que surgieron por supuesto “abuso de bótox”.