Thalía revela cuál de sus canciones es una de sus favoritas

La cantante mexicana Thalía, quien radica en New York desde que se casó con Tommy Mottola en el año 2000, revela en Instagram cuál de sus canciones es una de sus favoritas y coloca una estrofa de ella.

Thalía tiene muchos éxitos musicales, los cuales han llegado al corazón de sus fans de todo el mundo, entre ellos "Amarillo azul", "Sangre", "Amor a la mexicana" y "No me acuerdo", pero hay uno al que se refiere como su favorito.

A Thalía le encanta su canción "Cosiéndome el corazón", y es Instagram lo confiesa. "Sin duda, una de mis canciones favoritas", señala la famosa cantante y actriz, quien siempre está vigente en el mundo del espectáculo.

Un disco genial y me encanto ese concierto, bien natural y bella @thalia", "Amo toda tu carrera", "Con ese álbum le cerraste la boca a más de uno", "Hiciste un trabajo épico", "Tienes que lanzar la segunda parte de Primera Fila", le escriben sus fans.

Desde que te fuiste me quede tan sola, guarde tus recuerdos en cajas de cartón, no pude empacar toda nuestra historia, me salió sobrando tanto amor...", dice parte de la canción.