Thalía revela que hacen ella y Paulina todo el tiempo

Thalía es una de las artistas más queridas en el mundo del entretenimiento desde sus inicios en Timbiriche, así como telenovelas de éxito internacional la han puesto como una de las favoritas del público.



Al mismo tiempo que la intérprete de "Amor a la mexicana", ascendía en el mundo de la fama también lo hacía Paulina Rubio, quien compartió créditos con Thalía en una de las bandas más famosas de México.

Desde hace muchos años se ha rumorado de una fuerte enemistad entre las dos mexicanas ya que anteriormente Thalia se molestaba si Paulina, iba a uno de sus conciertos, e incluso cuando algún periodista le preguntaba qué opinaba una de la otra, rápidamente evadían el tema, estas acciones fueron tomadas como un pleito entre ambas cantantes.



Los mismos fans de las cantantes se han vuelto parte del escándalo ya que defienden a su interprete con uñas y dientes.

Pero el día de ayer Thalía nos dejó con la boca abierta ya que durante una entrevista la cantante fue cuestionada acerca de una supuesta gira que realizaría junto a la chica dorada para el próximo 2018.





-SE ANDA RUMORANDO QUE PARA EL PRÓXIMO AÑO VAS A ESTAR EN CONCIERTO CON PAULINA RUBIO ESO ES CIERTO



"Ay no se le voy a preguntar, voy a chatear a ver qué onda".



-SE LLEVAN BIEN USTEDES

"Nos llevamos super bien whatsapeamos todo el tiempo"



-ESA RIVALIDAD DE LA QUE SE HABLA ENTONCES PURO CUENTO

"No mi amor eso no, para nada te lo digo de verdad.



PAULINA RUBIO Y SU PECULIAR FORMA DE CANTAR

Paulina Rubio es una de las mas grandes exponentes de la música pop en español a nivel internacional, y respaldan a su carrera grandes éxitos y reconocimientos.

Se dice que actualmente su carrera atraviesa un mal momento, ya que las personas no han mostrado interés en su reciente música y conciertos.

Palenques con muy poca asistencia y sencillos muy poco reproducidos han echo que "La chica dorada" deje atrás su ego y aires de grandeza y acepte participar en shows como “90s Pop Tours” , así como ofrecer conciertos en lugares muy pequeños como “hoteles y restaurantes".

El pasado sábado 11 de noviembre, la interprete de éxitos como "Perros", "Amor de mujer" y “Me quema” se presentó en un hotel llamado ‘Marriott Resort and Spa’, de Puerto Vallarta, Jalisco.

Según reporta el portal En perra, ofreció un concierto para poco menos de cien personas, quienes mostraron poco interés en el show.

Paulina Rubio se encuentra preparando lo que será su próximo nuevo material discográfico, del cual ya ha dado a conocer temas como "Me quema".

Por otro lado, corre fuerte el rumor de que se puedan unirse Thalía y Paulina en un tour juntas por México y Estados Unidos.

La aclaración.

Luego de que una publicación asegurara que Paulina Rubio difamó a Sasha Sökol llamándola "pend… ", acusándola a esta misma de ponerle el pie para no formar parte de la gira "Timbiriche 35", la intérprete de "Rueda mi mente" explota en redes y desmiente tal versión.

