Thalía revela su secreto para tener un sólido y feliz matrimonio

La cantante Thalía y el productor musical Tommy Mottola se han convertido en una de las parejas más sólidas del show business, con 18 años de matrimonio que los respaldan. Aunque al principio mucho se dijo de la diferencia de edades entre ambos, eso no importo a est par de tórtolos.

En entrevista para la revista del corazón ¡HOLA! USA, la cantante reveló el gran secreto con el que ha tenido un feliz matrimonio. Thalía resaltó que desde un principio Tommy Mottola la aceptó como la mujer que es, "alocada, divertida y con un sentido del humor muy negro".

El ser como uno es, ese ha sido el éxito de nuestro amor porque yo a él lo amo tal cual es y él a mi me ama tal cual soy. No me ama más porque me arregle y me ponga tal reloj y tales zapatos de tal marca. A él no le interesa eso.