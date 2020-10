Thalía saca a la venta unas lujosas zapatillas con diamantes

Thalía de 49 años de edad vuelve a dejar a sus fans con la boca abierta, esto después de presumir su nueva colección de zapatillas de la marca Macy's, con la cuál colabora desde hace tiempo, por lo que sus fans enloquecieron por lo bellas que son, ya que son igual que ellas, glamorosas y espectaculares, pues es bien sabido que a la artista le gustan las cosas buenas, por lo que sabía que no estrenaría cualquier cosa.

Como era de esperarse Thalía nacida en la Ciudad de México, se convirtió en la modelo estrella de sus zapatillas de lujo y presumió varios de los diseños que lanzó, dejando a todos con la boca abierta, pues algunas son cerradas en la parte de frente, mientras que otras son abiertas, con algunos diamantes, desatando la locura entre sus seguidores que saben muy bien de calzado de lujo.

"Eres bellísima thalia...te admiro por ser una mujer luchadora bendiciones a ti y tu bella familia", "Lo más bello que ven mis ojos desde temprano en la mañana", "Me encanta casi todo. Tu personalidad Es wow!!! Los shorts no me gustan", "Uno arraso tu colección mi reina", "Que hermosas florecitas trasparente mi color favorito", le escribieron a Thalía en redes sociales.