Thalía se convierte en Jessie, La vaquerita, y es la sensación en las redes

México. Thalía se caracteriza como Jessie, La vaquerita, y es la sensación en las redes sociales. No cabe duda que la cantante mexicana es una de las artistas con más popularidad hoy en día en las redes y así lo demuestra una vez más su reciente publicación en ellas.

Thalía luce encantandora como Jessie, La vaquerita, uno de los personajes más queridos de la franquicia de películas de Toy Story. y es a través de sus historias de Instagram que se muestra cómo quedó al usar un filtro y caracterizarse como el citado personaje, cosa que pudo encantarles a sus fans de muchos países del mundo que la siguen en cada paso que da.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Foto Instagram de Thalía

Thalía, cantante de temas como Amor a la mexicana y Gracias, gusta de jugar con los filtros y caracterizarse como se le viene a la mente y es algo que le divierte no nadamás a ella, sino que también a sus fans y no dejan de expresárselo a tavés de sus mensajes.

La famosa esposa del empresario Tommy Mottola siempre contagia con su positivismo, energía y esa chispa especial que posee y la hace ser única y diferenciarse de los demás; y es en sus publicaciones donde muestra cómo le gusta pasarla bien y divertirse en la vida.

Thalía se dio a conocer en el mundo del espectáculo nacional en los años ochenta, cuando era niña y fue vocalista del grupo Din Din, pero se hizo famosa en su adolescencia al formar parte del grupo musical Timbiriche, en el que estuvo entre 1986 y 1989.

El haber actuado en la telenovela Quinceañera, a mediados de los años 80 al lado de Adela Noriega, la proyectó internacionalmente, pero el éxito total le llegaría tras protagonizar la trilogía de las Marías: María Mercedes, María la del barrio y Marimar, a principio de los años 90.

Thalía promociona actualmente el tema Tick Tock, al lado de Farina y Sofía Reyes. Foto Instagram

Y en 1990 la cantante debuta como solista con su disco Thalía, al que le siguieron Mundo de cristal, en 1991, y Love, en 1992. La juventud de esos años disfrutaba de su estrella favorita en todas partes donde se presentaba.

Según Wikipedia, Thalía ha vendido más de 25 millones de discos en su carrera como solista y de esa manera se convierte en una de las artistas musicales latinas con mayores ventas.

Entre otros de sus más grandes éxitos se encuentran los temas Piel morena, Entre el mar y una estrella, Arrasando, Tú y yo, No me enseñaste, Amar sin ser amada, Equivocada y No me acuerdo.

Thalía siempre ha triunfado con su música y promociona actualmente el tema Tick Tock, donde participan también las cantantes Farina y Sofía Reyes, y para la realización del video lució como una verdadera muñeca, al igual que las otras artistas.