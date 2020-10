Thalia se convierte en una vaquera para su video de Tick Tock

Thalía de 49 años nos vuelve a dejar a todos con la boca abierta y está vez fue por el vestuario que usó de vaquerita en el recién estrenado video Tick Tock, donde compartió créditos a lado de Farina y Sofía Reyes, quienes le dieron un toque seductor al vídeo, ya que al igual que la mexicana se vistieron de vaqueritas causando revuelo, ya que era uno de los outfits que nos faltaba ver de Thalía en esta vida.

El vídeo de Thalía se estrenó apenas el día de ayer y como era de esperarse arrasó con todo en la plataforma de YouTube, pues ya cuenta con más de 600 mil reproducciónes dejando en claro que sus fans desde hace tiempo esperaban ver música nueva por parte de la bella Thalía que día con día se ha querido innovar en la industria musical y a pesar de todo lo logra, pues ella nunca ha pasado de moda.

Como era de esperarse Thalía usó el traje de vaquera en color rosa fucsia digno de la cantante pues para muchos ese tono representa a Thalía quien siempre ha sido considerada una mujer muy femenina que le encanta verse linda y glamorosa para sus videos, además de verse coqueta a muchos les gustó el look de cabello lacio que se cargó, además el cuerpazo que proyecto con el apretado traje causó revuelo, pues si hay algo que le guste ver a los fans de Thalía es esa cintura de Barbie que para muchos está operada, mientras que otros aseguran que es totalmente natural.

Como era de esperarse los fans de Thalía de inmediato se pronunciaron en el video y comentaron el esperado tema donde para muchos las tres mujeres se vieron seductoras pero en especial Thalía quien es considerada la reina del pop a pesar de que muchos han dicho que Shakira es la verdadera reina del pop.

"Ya nos sacaron de Tendencias pero mañana tendremos el primer millon!!", "Soy fan de hueso colorado de Thalía y aunque NO es el tipo de “música “que me gusta la apoyaré. Se ve espectacular, ojalá y pronto haga una balada o nuevos ritmos que no sean regatón", "Esta canción es imposible no escucharla una y otra vez... Es muy adictiva", le escribieron a Thalía en las redes sociales.