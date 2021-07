Thalía se harta de Tommy Mottola por molestarla al hacerse la prueba del Covid-19

México.- La cantante mexicana Thalía se sometió a una prueba para detectar la Covid-19 (SARS-Cov-2) desde casa y reveló que mientras se la hacía la reacción de su esposo, el conocido empresario Tommy Mottola, la mantuvo angustiada.

Se hartó la diva del pop latino de su esposo, según confesó, luego de que estuviera en medio de la prueba, que muchos la señalan como "incómoda", y él comenzara a hacer ruidos extraños para molestarla y hasta grabándola en ese momento.

El video lo compartió la misma cantante a través de su perfil en Instagram, en donde se muestra de lo más calmada para realizarse la prueba contra el virus y su de fondo se escucha a Tommy haciendo ruidos extraños para molestarla.

"No sé qué me angustia más, si la prueba de Covid-19 o los efectos de sonido de Tommy", escribió junto a la publicación Thalía sobre el video en el que su esposo Tommy Mottola no deja de molestarla ni concentrarse para poder hacerse la prueba debidamente.

Fueron un gran número de comentarios los que recibió la cantante de 49 años por parte de sus seguidores, quienes han aplaudido que ponga el ejemplo de hacerse la prueba contra la enfermedad para que más gente se anime a hacérsela y así combatir poco a poco el virus.

Las carcajadas tampoco hicieron falta entre los comentarios de la publicación de Thalía, incluso, hubo quienes estuvieron de su lado y hasta se cuestionaron qué tan molesto debe ser tener a un hombre así a su lado, lo que dejó pensando a muchos otros usuarios.