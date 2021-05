Thalía se niega a hacer bioserie de su vida y dice por qué no le interesa

México.Thalía, quien tiene una carrera consolidada como cantante, actriz y empresaria, y quien en agosto próximo celebrará por sus 51 años de vida, no tiene interés en que se haga una serie de su vida y mucho menos producirla ella.

Al menos por ahora, Thalía no está dispuesta a hablar o dar testimonios de su propia vida para que se produzca una bioserie de su vida, y pese a lo que se sabe de ella y hay mucho material, faltaría más cosas por decir y que aún no ha revelado.

Es ese uno de los varios motivos por los cuales la famosa esposa del empresario Tommy Mottola no querría que se haga una bioserie de su vida, lo comparte en entrevista con un programa de espectáculos.

La actriz de telenovelas como Marimar y Rosalinda se niega a dicho proyecto porque hay varios secretos que no está dispuesta a revelar, por lo que seguirá sin hablar de ellos, más que con su círculo privado.

Y también la cantante de temas como Gracias y Equivocada da a cnocer que desde hace años varios productores la han buscado para negociar con ella la realización de una serie biográfica, pero no ha aceptado por lo señalado anteriormente.

Me han propuesto desde hace rato… ¿cuál fue la primera?, la de Juan Gabriel ¿no?, desde aquella época, desde Juan Gabriel me andan tratando, pero no, hay cositas que sí se me antojan compartir", dijo.