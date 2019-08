Thalía sí come postres y enseña cual es su favorito

La cantante mexicana Thalía, quien radica en Nueva York desde que se casó, en el año 2000, sí come postres y a través de Instagram enseña cual es su favorito; lo saborea como una niña y con una sonrisa comparte de lo que se trata.

Muchos pudieran pensar que Thalía no come postres, debido a que cuida su gran figura, pero no es así. Cuando el paladar se lo pide no duda en darle gusto y satisfacer sus antojos. La esposa de Tommy Mottola jamás se limita en comida y mucho menos postres.

"Un antojito saludable: galleta de arroz, mantequilla de cacahuate, arándanos azules, fresas y plátano ", escribe Thalía en la imagen que coloca en Instagram y donde se aprecia a punto de degustarlo.