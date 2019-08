Thalía sorprende a sus fans con sus habilidades en el trapecio

Para quienes piensan que Thalía solo tiene habilidad para viralizar en redes sociales cosas como "tiquitiquitín, tín, tín, tín", la cantante mexicana ha mostrado una de sus habilidades que quizá muy pocos conocían. La esposa de Tommy Mottola sorprendió a su millones de seguidores en Instagram con su destreza en el trapecio.

Junto con este video Thalía confesó sus peores miedos: "no sé si a ustedes les pasa, pero a mí se me dificulta soltar las riendas de mis responsabilidades y de mi vida. Como buena Virgo, soy extremadamente analítica, perfeccionista y detallista por lo que se me hace difícil delegar cosas, ya que espero los resultados que veo en mi mente. Así que, cuando llegó el trapecio a mi vida cambió mi perspectiva acerca de varias cosas".

La también actriz tomó el trapecio como ejemplo en su vida: "tienes que estar presente en todo momento ya que cualquier distracción puede convertirse en un accidente, así que, ya de entrada es una meditación constante".

Otra perspectiva que la intérprete tuvo al descubrir sus habilidades en el trapecio, fue que el trabajo en equipo es vital. "No hay manera de poder acceder a las alturas del trapecio en solitario. Alguien siempre tiene que sostenerte para subir, ayudarte a crear un plan de ataque, sostener contigo el trapecio antes de saltar y lo más importante, estar en el momento justo para agarrar tus manos cuando saltas al vacío. Es un acto de fe".

Por último Thalía comentó que ahora cree más en ella misma. "¡Créeme que estar parado en el filo antes de saltar es un acto de fe en uno mismo! Lo importante es reconocer que todos nuestros sentidos están alerta y que nuestras destrezas mentales, físicas e intuitivas están activadas.

Depende de ti el que hayas prestado atención a las instrucciones y que escuches la voz de mando cuando te dice 'salta'.

"Realmente es una analogía de la vida en sí y me ha ayudado en todos los aspectos. ¡Ya sé que soy muy extremista, pero así soy yo y ustedes me quieren así! De ninguna manera esto es una invitación para que lo hagan o me sigan en esta locura. Pero, sí es un recordatorio de

que hay veces en la vida en que tenemos que soltar ciertas cosas, creer en el proceso y sostenernos de nuestra fe y del amor que hay en nuestro alrededor para salir victoriosos".

Quien aplaude esta valentía de Thalía es Tommy Mottola: "mi esposa es un superhéroe", escribió en el post de la cantante.