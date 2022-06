¿Thalía vendrá a México al funeral de su abuela Eva Mange? Sus últimas palabras fueron "Laura Zapata"

Por otra parte, Laura Zapata informó que de momento las cenizas de su abuela se las llevará a su casa. Posteriormente, podrían ser llevadas al lugar donde descansan los restos de su mamá en La Paz, estado de Baja California Sur, México. "Mi abuela decía que quería ser cremada, no quería ser enterrada porque decía que le daba miedo quedarse solita en la oscuridad".

No sé si va a venir, no quisiera que esta despedida de mi abuela se convirtiera en chisme, en respeto a mi abuela, la señorona Eva Mange Márquez, que se quede que estoy despidiendo a un gran ser humano, a la perla de La Paz.

Una de las grandes incógnitas, es si Thalía vendrá a la Ciudad de México para despedirse de su abuela Eva . Ante la ausencia de su hermana, Laura Zapata pidió a los medios de comunicación no hacer especulaciones o chismes al respecto .

A los 104 años de edad, murió la señora Eva Mange Márquez , abuela materna de Laura Zapata y Thalía , en un hospital en la Ciudad de México . La triste noticia fue dada a conocer por las famosas hermanas a través de sus redes sociales. Cumpliendo su última voluntad, su cuerpo será incinerado; de momento no se ha decidido el lugar donde reposarán las cenizas.

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

Egresado de la Universidad de Occidente en 2010 de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, un apasionado del periodismo humano. Luego de participar en el Taller de Talentos "La Oveja Negra" impartido por la Máquina de Ideas, fui reclutado por empresas El Debate y meses después de haberme graduado, comencé a laborar como reportero de información general y policiaca. Soy orgullosamente fundador de Periódico La i (donde fungí como editor y reportero) en la ciudad de Guamúchil, Sinaloa, el diario popular de El Debate. Dos años después pasé a ser editor del diario La Sirena, otros de los diarios populares de la empresa. Posteriormente emigré del papel a lo digital, al pasar a nuestro portal web www.debate.com.mx, siendo testigo de la evolución y crecimiento que ha tenido. Actualmente soy reportero web y periodista de espectáculos, realizando entrevistas a cantantes, agrupaciones y actores locales, nacionales e internacionales, asimismo me he especializado en K-Pop y K-Dramas. En estos años laborando en la empresa, he adquirido conocimientos sobre posicionamiento SEO en Google y Analitycs, así como desarrollo de contenido para redes sociales.