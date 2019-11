Thalía y el vestido negro más caro que ha usado en los Latin Grammy

Thalía es sinónimo de elegancia, belleza y gusto por la moda y esta vez no sería la excepción, ya que en su paso por la alfombra roja de los Latin Grammy lució un hermoso vestido negro, que a decir a de la famosa, es el outfit más caro que ha comprado en toda su vida.

La ganadora del premio Presidencia en los Latin Grammy 2019 confesó que su look fue algo improvisado ya que tenía programado llegar a Las Vegas, lugar donde se llevó a cabo el evento, más tarde.

“Es el vestido más caro que me he comprado en mi vida. Ni siquiera pensé que lo tenía que comprar. Este vestido lo voy a usar una vez por semana o dos o tres o todos los días. Vale la pena. Es que usualmente los diseñadores me mandan sus piezas de las ultimas colecciones pero ahorita fue inesperado”, comentó con risa en una de sus historias de Instagram.

Farfetch

Asimismo su vestido negro con escote en v pronunciado de Philipp Plein, lo acompañó con unas glamurosas botas negras y un cinturón. Thalía se arriesgó y aunque fue una elección rápida, supo como combinarlas y quedaran a la perfección.

Farfetch

Farfetch

Además le dio unos toques únicos a su atuendo, y es que en su cabello usó pines así como un clutch con incrustaciones. Las botas vaqueras son sin duda el accesorio protagónico, ya que ¿quién pensaría que podría verse bien con un vestido de noche? Thalía. El costo del vestido fue de 91 mil 321 pesos.

Las botas con tacón de 12.5 centímetros, con pedrerías, flecos y estoperoles, también de la misma marca del vestido tuvieron un costo de 97 mil 314 opesos

Y por último y para darle un toque chic agregó un cinturón negro que tuvo un costo de 36 mil 451 pesos. El atuendo completo de Thalia tuvo un costo de aproximadamente 225 mil pesos, el cual dijo la cantante, fue una compra que habría valido la pena.

Sin duda Thalía brilló a lado de su esposo Tommy Mottola, demostrando que su amor está más solido que nunca. Además se lució en un vestido transparente que acaparó las miradas de los presentes, y con el cual recibió el premio Presidencia en los Latin Grammy 2019.