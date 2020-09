Thalía y la lujosa ropa que utilizó en el videoclip La Luz

Thalía causa una nueva sensación en Instagram y fue el haber presumido una blusa llena de piedras, con la cual se miraba muy elegante, pero no la usó para un Grammy o alguna nominación de la industria musical, sino para su videoclip llamado La Luz.

Como algunos saben Thalía sigue dándole promoción al videoclip que grabó con Myke Towers hace unos meses, ya que ambos le metieron pasión y entrega al videocllp, donde la exactriz de telenovelas, apareció con un vestuario lleno de piedras de manga larga, con el cual causó todo tipo de reacciones, por lo iluminado que se le ve.

La foto de Thalía alcanzó más de 92 mil likes y varios comentarios de todo tipo, donde la blusa dio mucho de que hablar, ya que ese color se le ve muy bien a Thalía, pues la hace ver muy juvenil, por si fuera poco su peinado la ayudó mucho, ya que el cabello suelto, pero con ondas se le ve muy bien a la cantante.

"La Señora Motola y sus cosas vale, saludos y música para disfrutar", "Sencillamente hermosa,, esta mujer siempre vas ser lo mas lindo y angelical", "Mega Super Radiante!!!! Así toda una Diva !!! #Chulada", "Qué linda y hermosa estás @thalia un besoooo grande para ti", "Con esos pequeños ojos así, no hay forma de que no puedas enamorarte", escribieron los fans de Thalía.

Thalía muy elegante con este outfit blanco/Instagram

Hasta el momento el video de Thalía tiene más de dos millones de reproducciones, por lo que dicho video fue un éxito entre sus fans, donde no solo elogiaron la majestuosidad de Thalía, sino el poder que le pone Mike Towers al tema el cual le da ese toque reguetón que la cantante pop le está metiendo a sus nuevas canciones.

Si creíste que Thalía solamente deslumbró con ese outfit blanco para su video te equivocas, ya que un palazo en color amarillo hizo que la cantante se mirara demasiado radiante, ya que era energía pura con ese tono tan primaveral con el que hipnotizó a sus seguidores.

Para quienes no lo saben Thalía se la ha pasado trabajando en Instagram con diversos proyectos e incluso ha creado el challege La Luz Glam, el cual consiste en aparecer con tu ropa más como o del diario para después cerrar la puerta de tu habitación y salir con el mejor outfit, por lo que podría ser un gran éxito en redes sociales, ya que Thalía ama realizar challenges.

El palazo de Thalía también llamó demasiado la atención de sus fans/Instagram

Otra de las cosas que ha realizado Thalía durante esta pandemia, es centrarse en su faceta como empresaria, ya que hace unos días compartió labiales de su linea de maquilaje el cual es muy glamorosa, ya que sus tonos son muy elegantes al igual que ella.

Thalía también se ha enfocado mucho a sus hijos, con quienes se la ha pasado muy bien, ya que siempre ha dicho en las entrevistas que su prioridad son sus hijos, pues quiere ser una madre ejemplar para ellos quienes ya están enormes, pues los ha presumido en Instagram.

Cabe mencionar que no todo ha sido miel sobre hijuelas para Thalía, ya que ha sido cuestionada por los haters en más de una ocasión por las acciones que realiza, pero Thalía trata de no molestarse, debido a que no le gusta gastar su energía en esos problemas.