Thalía y sus hermanas recuerdan la triste partida de su madre

Thalía y sus hermanas recordaron una fecha que las marcó de por vida, se trata de la muerte de su madre, la señora Yolanda Miranda Mange, víctima de un derrame cerebral en 2011.

Con una fotografía la cantante recordó a la mujer que siempre estuvo a su lado cuando tocó puertas para ser una de las artistas más importantes y reconocidas de México, pues Thalía aseguró que todo se lo debe a ella.

A 8 años de tu partida, estás más cerca que nunca mamá. ¡Te amo por siempre!, escribió la intérprete de No me acuerdo, en una tierna imagen donde aparecen ambas muy sonrientes.

Hasta el momento la foto cuenta con más de 104 mil likes y cientos de comentarios por parte de sus fans quienes le dieron ánimos a la mujer que recuerda todos los días a su madre.

"Orgullosa doña Yolanda donde esté te mando un fuerte abrazo".

"Siempre te acompaña! Y está presente en cada día de tu vida en el cielo ha de estar muy feliz de verte triunfar".

Por su parte sus hermanas Ernestina, Gabriela y Federica, decidieron ir a comer para honrar la memoria de su madre donde contaron anécdotas maravillosas sobre la mujer que les dio la vida.

Mientras tanto su hermana mayor, Laura Zapata, aún no ha compartido nada de ella, pero como es muy sabido fue ella quien decidió hacerse cargo de su abuela la señora Eva Mange, quien hace unos meses llegó a los 101 años de edad.

Cabe mencionar que entre la actriz y sus hermanas, las Sodi, hay cierto distanciamiento poco después de la muerte de su madre, ya que los problemas económicos sobre la salud de su abuela se hicieron presentes por lo que Zapata asegura que no quisieron aportar con la ayuda.

"La familia no es con la que compartes sangre, la familia es la que está contigo, yo tengo familia, tengo a mis hijos adorados, tengo a mis dos adorados hijos, mi parte familiar pues resulta no añoro lo que ya no está, por que e decidido yo que no este...", dijo Laura en una entrevista.

Por otro lado señaló que Thalía es la única de sus hermanas que apoya a su abuela económicamente y se lo agradeció públicamente ante las cámaras del programa, Venga la Alegría.

La verdad se ha dicha se ha portado de una manera bastante seria en cuanto al apoyo de su abuela ya se lo agradezco públicamente, dijo Laura.