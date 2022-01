"The Amazing" Andrew Garfield gana su primer Globo de Oro como 'Mejor Actor de película comedia o musical' en Tick, tick…boom!

Estados Unidos.- “Toma 43 músculos sonreír. Gracias por el ejercicio Andrew Garfield y felicitaciones por llevarte a casa el #GoldenGlobe al mejor actor — película — musical / comedia ”, , así fue como la HFPA anunció al ganador al mejor actor en una película musical o de comedia en los premios Globos de Oro.

Andrew Garfield, quien fuera protagonista de The Amazing Spiderman, consiguió su primer galardón a 'Mejor Actor de película comedia o musical' por su interpretación en la película musical Tick, tick…boom! en la que encarna al compositor de Broadway Jonathan Larson.

La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, dio a conocer la madrugada del domingo, los ganadores en la 79a edición de los Globos de Oro, la llamada fiesta más grande de Hollywood, por medio de un blog en vivo en sus redes sociales.

Cabe destacar que desde el estreno de Spider-Man: No way Home, el actor de 38 años, se convirtió en uno de los rostros más populares Hollywwod, quien ha cosechado un gran éxito tras encarnar a Spiderman por primera vez en 2012.

Andrew Garfield en Tick, tick…boom! Foto: Instagram

Reseña: Los sueños de Broadway cobran protagonismo en 'Tick, Tick ... BOOM!'

"Tick, Tick... ¡BOOM!" , la afectuosa y bien elaborada adaptación de Lin-Manuel Miranda del "monólogo de rock" de Jonathan Larson, captura todo lo grandioso y hermoso del teatro musical, y también un poco de lo que puede hacerlo insufrible.

La película de Miranda, su consumado debut como director, es un retrato del artista como un joven profundamente apasionado y abrumadoramente egoísta. Interpretado por Andrew Garfield, Larson es un modelo de lucha artística. Vive en un apartamento céntrico en ruinas con una puerta giratoria de compañeros de cuarto; casualmente crea canciones en fiestas nocturnas; sueña despierto mientras atiende mesas en un restaurante.

Si el Jonathan de “Tick, Tick… BOOM!” parece mitificado, eso es apropiado. El propio Larson nunca llegó a ver su éxito. Murió de un defecto cardíaco no diagnosticado a la edad de 35 años, el día en que su obra, "Rent", comenzó a presentarse en las afueras de Broadway.

Antes de “Rent”, Larson pasó años desarrollando un musical futurista, “Superbia”. Cuando no se produjo, convirtió la historia de hacer ese musical en un espectáculo de un solo hombre sobre su presión que lo consumía para tener éxito como artista antes de cumplir los 30.

Andrew Garfield consigue su primer Globo de Oro con Tick, tick…boom! . Foto: AP

La perspectiva de no ser un dramaturgo con un ajetreo paralelo para pagar las cuentas, pero un camarero con afición se cierne sobre Larson como un aterrador purgatorio. El título del programa, "Tick, Tick... ¡BOOM!" sugiere una cuenta regresiva decisiva.

La película de Miranda es exuberante y de gran corazón, tal vez demasiado. Es fácil engrandecer las ambiciones artísticas de los jóvenes, y aún más fácil cuando el soñador en cuestión murió demasiado pronto. “Tic, tic... ¡BOOM!” es una tierna oda a Larson, así como un tributo a toda la búsqueda de Broadway.

Y viniendo de Miranda, cuyo propio avance ambientado en Nueva York, "In the Heights", se inspiró en "Rent" de Larson, la película también es autobiográfica en un sentido amplio. El viaje de Miranda no es el de Larson, pero como dos de los compositores y dramaturgos estadounidenses más esenciales de los últimos 30 años, comparten un vínculo de ciudad y búsqueda.

Con el guionista Steven Levenson, Miranda ha convertido el programa de Larson en algo que se extiende más allá de su vida y amplía su alcance. Es 1990 y Larson está totalmente dedicado a preparar un taller de "Superbia", y su determinación ya ha provocado muchos ojos en blanco de su novia bailarina (Alexandra Shipp, encantadora) y su mejor amigo Michael (Robin De Jesús), un ex actor. que ha recurrido en cambio a un concierto bien pagado en publicidad.

“Tic, tic... ¡BOOM!” No ignora la miopía de Larson pero también está de su parte. Cuando le grita a la compañía eléctrica, que acaba de cortarle la electricidad después de las facturas impagas, “¡No lo entiendes! ¡Tengo un taller!” - la escena no se juega para la comedia. La película, y la actuación de pies a cabeza de Garfield, creen firmemente en la búsqueda de Larson.

En el camino, hay excelentes actuaciones de apoyo (Bradley Whitford como Stephen Sondheim, Judith Light como la agente veterana de Larson) y una serie de números musicales bien organizados, incluido el encantador "Sunday", durante el cual Miranda deja caer una pared del Moondance Diner. y los camafeos abundan en las cabinas.

Pero la tensión en “Tick, tick… BOOM!” no está realmente en Larson, como protagonista. Su obsesión está aquí para ser celebrada, no analizada. La película podría existir para mostrarnos: esto es lo que se necesita para triunfar en Broadway y, además, mira lo divertido que es una vez que lo haces. Larson no siempre es una gran compañía, pero él y "Tick, tick... ¡BOOM!" podría tener razón Para apostarlo todo a ti mismo, el narcisismo podría ser un requisito previo.

"Tick, Tick... ¡Boom!", un lanzamiento de Netflix, está clasificado PG-13 por la Motion Picture Association of America por su lenguaje fuerte, material sugerente y referencias a drogas. Duración: 115 minutos. dos y media estrellas de cuatro.