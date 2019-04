The Cranberries anuncia separación tras lanzar In The End

La banda The Cranberries ha anunciado su separación definitiva, tras el lanzamiento de lo que es su última producción discográfica ("In The End"), en memoria de su fallecida líder Dolores O´Riordan.

Aunque era algo ya previsto, la noticia no deja de causar nostalgia y tristeza entre los millones de fans de The Cranberries. Noel Hogan, guitarrista y co-autor de las canciones del álbum "In The End", fue el encargado de notificar la separación de la banda de rock alternativo.

Iba a ser un álbum más, y me gusta pensar que aún podríamos haber hecho unos cuantos más.

Luego de la muerte de la enigmática cantante (quien murió en enero de 2018), la agrupación señaló que seguirían con el legado musical en honor a su amiga y compañera, sin embargo.

Noel Hogan explicó que la aventura que iniciaron junto a Dolores, hace más de 30 años, no era lo mismo sin ella por lo que era justo que la agrupación llegara a su final al no tenerla a ella entre sus filas.

¿Cómo grabaron un nuevo disco sin Dolores O'Riordan?

Antes de fallecer, la intérprete envió a sus amigos de The Cranberries, una serie de grabaciones con la peculiar voz que siempre la distinguió; quizá como un regalo de despedida.

El material que dejó en vida la vocalista fue lo suficientemente preciso para que se creará el octavo disco, "In The End", que cuenta con 11 canciones y que llevan inserto el estilo característico de Dolores O'Riordan.

Para algunos resulta muy especial, pues pareciera que The Cranberries se encontraban reunidos.

El álbum con el que finaliza la historia de la banda irlandesa se convertirá en uno de los más importantes para los fans, ya que en él quedó plasmado el trabajo y los últimos momentos de vida de Dolores O'Riordan.