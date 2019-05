The Cure celebra sus 40 años llegando a los cines

La mítica banda The Cure celebra sus 40 años con su propia película lanzada en cines. Se trata de un largometraje que reunirá escenas de concierto y curiosidades nunca antes vistas del grupo musical.

El filme exhibirá el célebre concierto de Anniversary 1978-2018 Live in Hyde Park London, con 29 de sus más emblemáticas canciones, como Boys Don't Cry, Kiss Me Kiss Me Kiss Me, Disintegration, The Head on the Door, entre otras; con colaboraciones de célebres personajes.

Será Tim Pope el encargado de dirigir este largometraje grabado en 4K. Pope, que ha dado vida a los videos más memorables de la banda, adelantó que la película contará con gran material de colección nunca antes visto, como detrás de escenas, entrevistas y "actuaciones raras".

Nuestra película realmente captura el verdadero poder y la pasión de la música de The Cure para una audencia global", aseguró.

El filme llegará a los cines el próximo 11 de julio. Foto: Reforma

Cabe decir que el audio del concierto, en 5.1, fue mezclado en los estudios Abbey Roadpor Paul Corkett, el ingeniero de sonido de la banda.

El propio Robert Smith manifestó la emoción de lanzar al público este evento, una digna forma de conmemorar una trayectoria de 40 años:

Esta fue realmente la manera perfecta de celebrar los 40 años de la banda. Fue un día fabuloso que ninguno de nosotros olvidará jamás.

The Cure anunció que la película llegará a los cines de todo el mundo el próximo 11 de julio, aunque las entradas para las funciones estarán a la venta a partir del 6 de junio en este sitio.