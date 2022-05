The Ellen DeGeneres Show llegará a su fin luego de casi 20 años al aire

Estados Unidos.- Luego de 18 temporadas, 19 años al aire y más de 3300 espectáculos, The Ellen DeGeneres Show llegará a su fin, así lo ha informado la presentadora de televisión de nacionalidad estadounidense Ellen DeGeneres a través de sus redes sociales oficiales, en donde también detalla que será este mismo mes de mayo en que llegue a su fin.

Uno de los programas más icónicos y recordados de la televisión estadounidense llegará a su fin el próximo 26 de mayo y tendrá a importantes invitados para sus últimos episodios al aire, tales como Oprah, P!nk, Zac Efron, J Balvin, Jennifer Aniston, Justin Timberlake, Billie Eilish, Bruno Mars, Rebel Wilson, Keith Urban, Mila Kunis y muchos más.

"Gracias a todos los que están celebrando mi temporada final conmigo", declaró la presentadora estadounidense en redes sociales con un breve video en el que presenta a todos los invitados especiales de su última entrega.

Hace una semana se rodó el último episodio del programa, según informó Ellen DeGeneres a través de sus redes sociales, recordando sus inicios en 2003, cuando no existían los smartphones ni las redes sociales, el matrimonio entre el mismo sexo no era legal y todos los cambios que el mundo ha tenido con el paso del tiempo.

De inmediato el anuncio desató todo tipo de reacciones, debido a que se trata de uno de los programas más importantes de la televisión en Estados Unidos y Ellen una de las conductoras más recordadas, aunque también una de las más polémicas.

Tras 18 temporadas, dará fin el programa de Ellen, quien declaró en una entrevista con The Hollywood Reporter que el proyecto ya no era un desafío para ella: "Cuando eres una persona creativa, necesitas que te desafíen constantemente, y por muy bueno que sea este programa y tan divertido como es, ya no es un desafío para mí".

