The Game of Thrones lanza pósters espectaculares

La producción de la serie "The Game of Thrones", que se transmite por HBO, da a conocer los nuevos posters promocionales, y son verdaderamente espectaculares. En Twitter aparecen como emojis con los personajes de GoT. La nueva temporada de la serie es de las más esperadas por sus fanáticos y próximamente podrán verla ya.

Con el hashtag #ForTheThrone, el equipo de la serie ha difundido las imágenes promocionales, en las cuales aparecen personajes como Daenerys Targaryen, Cersei Lannister y Tyrion Lannister. La temporada 8 del proyecto estará al aire a partir del 14 de abril.

Durante la transmisión de los premios Óscar el domingo pasado, HBO estrenó un avance de la nueva temporada, donde vemos a Arya Stark, a quien da vida la actriz Maisie Williams, mientras admira su primer dragón.

La actriz Emilia Clarke, quien interpreta a Daenerys Targaryen en la serie, aseguró que el final de la temporada ocho de "The Game of Thrones" será un “shock” absoluto a algunos de sus espectadores.

Va a ser enorme. Sé que habrá algunas cosas que sorprenderán a la gente”, declaró en la alfombra roja de los Óscar al conductor Ryan Seacrest.

El estreno de la temporada ocho de esta serie, basada en la saga de libros de George R.R. Martin, será el 14 de abril de este año en el canal de Tv por cable HBO.