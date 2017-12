"The Last Jedi" y la escena que provoca quejas en cines

Una escena en la película "The Last Jedi" se ha convertido en polémica entre sus más fieles seguidores. Rian Johnson, el director de la cinta, tomó algunas decisiones que han dividido a los seguidores de la saga intergaláctica (Spoiler alert).

Según reporte en distintos portales de noticias, específicamente una de esas decisiones ha hecho que en Estados Unidos los espectadores se quejen de la proyección y los cines tengan que publicar aclaraciones.



En la secuencia donde la vicealmirante Holdo, interpretada por Laura Dern, decide sacrificarse para salvar a la resistencia haciendo chocar su nave directamente contra una nave destructora de la primera orden.



En el momento del choque, Rian Johnson decide eliminar cualquier sonido, a través de un efecto similar al de una aspiradora.



Ben Morris, el supervisor de efectos especiales del episodio 8 de Star Wars, admitió en una entrevista con Collider que fue una decisión inusual pero efectiva en la cinta.



"Cuando escuché todos los gritos y expresiones de sorpresa en el silencio, fue simplemente fantástico. Nos dimos cuenta de que funcionó. Eso nunca había ocurrido en Star Wars".



Pese a esto, una buena cantidad de espectadores creen que este "silencio" se debe a una falla técnica en la proyección de la película y se han quejado en los cines.



Por ello es que algunas cadenas de cines se han publicado un letrero que dice lo siguiente:



"Tenga en cuenta: The Last Jedi, de aproximadamente 1 hora y 52 minutos, cuenta con una secuencia dentro de la película en la que TODO el sonido se detiene durante aproximadamente 10 segundos completos. Mientras las imágenes continúan en la pantalla, no escuchará nada. Esto es una decisión intencional del director para un efecto creativo."

Aquí el trailer de la película:

http://www.youtube.com/watch?v=TYRy5bCsWF8

Con información de Dealy Trend.

Mark Hamill no esta de acuerdo con "The Last Jedi".

Mark Hamill no está contento con el resultado de "The Last Jedi", la recién estrenada octava entrega de la saga Star Wars, en la que su personaje, Luke Skywalker, no es como él cree que debería ser teniendo en cuenta la trilogía original.

"No es mi Luke Skywalker", afirma el actor en una de las entrevistas de promoción de la película, que ha sido colgada en Youtube y ha provocado una viva reacción de los fans, más duros con la película que la crítica especializada.

"Le dije a Rian (Johnson, el director del filme) que los Jedi no se rinden. Incluso si tuvieran un problema, les hubiera llevado quizás un año para reagruparse e intentarlo de nuevo", dijo el actor sobre el hecho de que en esta octava entrega su personaje aparezca solo y rendido ante el poder de la Primera Orden.

Una diferencia "fundamental", a su juicio, con la historia creada por Johnson. "Pero ya no es mi historia, es la historia de otra persona y Rian necesitaba que yo fuera de una manera concreta para que el final fuera efectivo".

Hamill considera que Luke nunca se hubiera comportado como lo hace en el comienzo de la película. "Esta es la siguiente generación de 'Star Wars', así que casi tenía que pensar en Luke como si fuera otro personaje. Quizás es Jake Skywalker".

Pese a todo, el actor aceptó totalmente este nuevo Luke y quiso quitar importancia a sus palabras. "Es solo una película y espero que a la gente le guste. Espero que no se sientan decepcionados y realmente creo que Rian era el hombre adecuado para este trabajo".

Unas palabras que se unen a las críticas que ha recibido la película, especialmente por parte de los seguidores de la saga creada por George Lucas hace cuarenta años.

Tanto, que en la web rottentomatos, que compara opiniones de críticos y fans, "The Last Jedi" aparece con una puntuación de 8,1 (sobre 10) por parte de los críticos -y un 92% de aceptación- frente al 3,2 (sobre 5) de los fans y solo un 54 por ciento de aprobación.



EL GRAN ESTRENO.

El abarrotado estreno de Star Wars: The Last Jedi (Los últimos Jedi) el sábado en Los Ángeles tuvo vítores, resuellos, oportunidades para tomar fotos de droides, juegos de casino y algunas ovaciones con la sala en pie.

Algunos de los asistentes elogiaron la película en internet tras el pase.

Rian Johnson, guionista y director de la octava entrega de la saga, dedicó la noche a Carrie Fisher, que falleció tras terminar la grabación.

Este fue el espíritu con el que Johnson presentó entusiasmado a su electo, incluyendo a Mark Hamill, Adam Driver, Daisy Ridley y Oscar Isaac. Hamill y el compositor John Williams, a quien Johnson calificó como uno de los “mejores compositores cinematográficos vivos”, estuvieron entre los pocos que recibieron ovaciones con el público en pie.

“¡Vamos a ver una película de Star Wars!“, exclamó Johnson mientras los actores tomaban sus asientos, las luces bajaban en intensidad y la icónica cabecera con el logo amarillo de Star Wars asomaba en la pantalla anunciando el inicio del filme. La entusiasta audiencia río y aplaudió durante buena parte de las dos horas y media que duró la proyección. Uno de los espectadores incluso gritó “¡¿Qué?!” en una escena clave ya avanzada la cinta.

