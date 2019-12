The Mandalorian se verá pronto en su segunda temporada

The Mandalorian, considerada como una de las series más exitosas durante 2019, ya tiene fecha de estreno en su segunda temporada, se informa en distintos portales de noticias.

La éxitosa serie con una historia de Star Wars fue tan exitosa que el showrunner reveló ya que será en 2020 cuando vuelva a la televisión, aunque no precisa exactamente el dia y la hora.

Seguramente los fanáticos de The Mandalorian estarán ansiosos por ver la nueva temporada de este proyecto de Star Wars, quien se ha convertido en la franquicia dominante del año.

Jon Favreau, el showrunner de la serie, comparte en Twitter la noticia que la famosa serie estará de regreso en 2020.

Season 2 of #TheMandalorian coming Fall 2020 pic.twitter.com/8VQYLDMQ0V — Jon Favreau (@Jon_Favreau) December 27, 2019

Baby Yoda, personaje de The Mandalorian, se ha convertido en la tendencia del año, pero en la nueva temporada vienen otros personajes que seguramente sorprenderán a los seguidores de la misma.

Gamorreano es uno de los nuevos personajes, y es precisamente Jon Favreau quien lo presenta en Twitter. Se trata de una especie de cerdo humanoide, el cual apareció en The return of the Jedi y es uno de los guardias en el palacio de Jabba.

En The Mandalorian se habla de la vida de un guerrero solitario que está lejos de la autoridad de la Nueva República, y en los famosos Boba Fett y su padre Jango.

La serie explora nuevas luchas espaciales y la complicada profesión de ser cazarrecompensas.



Las historias creadas por George Lucas en Star Wars se extienden en esta adaptación televisiva realizada gracias a Lucasfilm y Disney.