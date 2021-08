The Offspring saca de la banda al baterista Pete Parada, por negarse a vacunarse contra el Covid-19

A través de sus redes sociales el baterista estadounidense Pete Parada, dio a conocer que ya no formaba parte de la agrupación musical The Offspring, por rehusarse a vacunarse contra el Covid-19. El músico de 48 años de edad explicó que la vacuna daba efectos secundarios que afectaban fuertemente las enfermedades que ha contraído durante su adultez.

"Tengo una noticia desafortunada y difícil que compartir", expresó Pete Parada en un comunicado. "Sé que muchos de mis amigos cercanos y familiares hubieran preferido escuchar esto en privado primero, me disculpo por la naturaleza pública de mi revelación, pero no sé cómo tener esta conversación varias veces".

El ahora ex baterista de la banda The Offspring, comentó que dado su historial médico, su doctor de cabecera le aconsejó "que no me vacune en este momento". Pete se contagió de Covid-19 hace más de un año. "Fue leve para mí, así que estoy seguro de que podría manejarlo nuevamente".

El músico originario de Arkport, Nueva York (Estados Unidos), padece el síndrome de Guillain-Barré, que se remonta a su infancia y ha evolucionado para ser progresivamente peor a lo largo de su vida. "No estoy tan seguro de sobrevivir a otra ronda posterior a la vacunación, desafortunadamente para mí (y para mi familia, que espera mantenerme un poco más), los riesgos superan con creces los beneficios".

El baterista Pete Parada explicó sus motivos para no vacunarse contra el Covid-19. Foto: Instagram @peteparada

Pete Parada señaló en el comunicado que al no poder cumplir el requisito de vacunarse contra el Covid-19, "recientemente se ha decidido que no soy seguro para estar cerca, en el estudio y de gira".

Menciono esto porque no me verás en estos próximos shows, también quiero compartir mi historia para que cualquier otra persona que esté experimentando la agonía y el aislamiento de quedarse atrás en este momento, sepa que no está completamente solo.

Pete Parada se unió a la banda de punk rock estadounidense The Offspring en el 2007; el baterista dejó muy en claro no tener "sentimientos negativos hacia mi banda", señalando que los integrantes de la banda "están haciendo lo que creen que es mejor para ellos, mientras que yo hago lo mismo. ¡Deseando a toda la familia Offspring todo lo mejor mientras se vengan! Estoy desconsolado por no ver a mi comunidad en la carretera, extrañaré conectarme con los fanáticos más de lo que puedo expresar con palabras".

El ahora ex baterista de The Offspring, también informó estar por lanzar un nuevo proyecto y música junto a su hija, "así que los invito a estar atentos a todo eso, agradezco profundamente su comprensión y apoyo como familia y encuentro un nuevo camino a seguir. Enviando amor a todos los que se han visto afectados por esta pandemia, en todas las formas en que se han perdido y se han alterado vidas".

Hasta el momento The Offspring no ha comentado nada sobre la salida del baterista Pete Parada.

