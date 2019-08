The Peanut Butter Falcon una película que alcanza los sueños

Para Zack y Shia, una película de amigos se convierte en una verdadera amistad.

Shia LaBeouf está tratando de mostrar lo diferente que es de su coprotagonista en "The Peanut Butter Falcon", Zack Gottsagen.

"Hola, Zack", dice LaBeouf. "¿Eres un buen cantante de ópera?"

"¡Sí!", Responde Gottsagen con una sonrisa.

“Hola, Zack. ¿Eres un buen buzo?

"¡Sí!" Responde Gottsagen, tan rápido, tan brillante.

LaBeouf sacude la cabeza con asombro. Al igual que LaBeouf, de 33 años, Gottsagen es actor. Es un año mayor que LaBeouf y tiene síndrome de Down. A decir verdad, no puede cantar ni una pizca de ópera y no es mucho para bucear. Pero eso nunca detuvo a Gottsagen.

“No importa lo que le preguntes, él es bueno en eso. Fue criado como un niño mágico especial desde que era joven. No hay dudas de sí mismo en él ”, dice LaBeouf. "Me preguntas si soy un buen actor y te diré que soy ---"

Hace seis años, Gottsagen conoció a Tyler Nilson y Michael Schwartz en un taller de actuación para personas discapacitadas en un campamento en Santa Mónica, California, organizado por Zeno Mountain Farm. Inmediatamente notaron a Gottsagen quien, mientras interpretaba al chico malo en un western, con un aire de peligro se quitaba las gafas y dejaba su bebida antes de decir su línea.

Gottsagen, que trabaja como acomodador en su cine local en Florida, les dijo que quería ser una estrella de cine.

"Tuvimos una conversación muy franca sobre cómo no hay muchas oportunidades para que las personas con síndrome de Down actúen en películas que van a los cines. Se puso muy emotivo y simplemente dijo: 'Bueno, ¡hagámoslo juntos entonces! ”, Recuerda Schwartz. “Fue idea suya. Fue una gran idea ".

Schwartz y Nilson solo habían trabajado en las periferias de Hollywood, trabajando en comerciales y cortometrajes. Nilson, que alguna vez fue modelo de mano, dobló por Brad Pitt. Pero, inspirados por la determinación de Gottsagen, sacaron algunos libros de la biblioteca sobre cómo escribir un guión.

Armaron un guión sobre un joven obsesionado con la lucha libre con síndrome de Down que sale de su hogar de vida asistida y se embarca en una aventura tipo "Huck Finn" a través de los bancos exteriores de Carolina del Norte y se une a un pescador de cangrejos indigente que huye de sus deudores (LaBeouf).

Se requirió un esfuerzo extremo para hacerlo realidad. Nilson y Schwartz quebraron y quedaron sin hogar en el proceso. Por un tiempo, Nilson vivió en una tienda de campaña sin mucha comida. "Para bien o para mal, nos volvimos un poco locos al cumplir la promesa que le hicimos a Zack", dice Nilson.

Pero con Gottsagen como protagonista, los cineastas reunieron algo de dinero y comenzaron a atraer a un elenco envidiable atraído por el buen corazón del proyecto. La película está protagonizada por Dakota Johnson, John Hawkes, Bruce Dern y Thomas Haden Church. Después de que se estrenó en SXSW a principios de este año, "The Peanut Butter Falcon", que se estrenó en los cines el viernes, ganó el premio del público. Las críticas han sido excelentes. El sueño de Gottsagen se ha hecho realidad.

"Espero que algunas personas puedan tener la oportunidad de alcanzar sus sueños", dijo Gottsagen en una entrevista junto a LaBeouf poco después de grabar apariciones en el programa "Today" y "Good Morning America". "Sigue a tu corazón y tal vez algún día puedas ser una estrella de cine ".

Lo sorprendente de Gottsagen es cómo se ha tomado su buena suerte con tanta calma. Después de haber amado las películas durante mucho tiempo (cuenta con "Grease" como su favorita) y estudió actuación desde que tiene un hijo, Gottsagen se siente notablemente cómodo en el centro de atención. Incluso ha enseñado a otros a actuar con síndrome de Down. Trabajó para su gran oportunidad. Se lo ganó.

En cambio, son aquellos alrededor de Gottsagen cuyas vidas han cambiado, particularmente la de LaBeouf. El actor intenso y, a veces, metaartista, conocido por luchar contra las tendencias autodestructivas, no sabía exactamente en qué se estaba metiendo cuando, un mes antes de disparar, se bajó de un avión en Georgia y se subió a la parte trasera de un pico. arriba Nilson y Schwartz se sentaron en el frente, Gottsagen y LaBeouf en la parte de atrás, abrazados mientras el camión giraba.

Rápidamente se hicieron cercanos, pasando sus tardes viendo la lucha libre y sus días en sesiones de 12 horas a través del campo de Georgia, nadando en los ríos, bailando en las vías del ferrocarril y peleando con sandías. Al igual que sus personajes, no había nada "bola de queso", solo honestidad, ternura e igualdad entre ellos.

“Era bastante ininteligible para mí antes de conocerlo. Él tenía más conciencia de sí mismo al entrar en esta imagen que yo, lo que dice mucho ”, dice LaBeouf. “Al salir, he adoptado mucho de su amor propio y su confianza. Conduce al amor propio, lo que conduce a la capacidad de recibir amor, que es lo que faltaba en mi vida. Y correría hacia el alcohol. Solo me odiaba a mí mismo. Solo un gran odiante a sí mismo ".

En medio de la producción en 2017, LaBeouf fue arrestado por embriaguez pública. Un video lo capturó haciendo comentarios sexistas y racistas a los oficiales de policía. Desde entonces, LaBeouf se ha vuelto sobrio y atribuye a Gottsagen su cambio.

“Él conoce mi dolor íntimamente. Estaríamos sentados allí viendo lucha libre todas las noches. Él está comiendo helado. Estaré bebiendo ginebra. Le diría: "Tienes que dejar de comer ese helado". Él decía: "Tienes que dejar de beber esa ginebra", dice LaBeouf. "Este hombre es un año mayor que yo. Él ha estado actuando más tiempo que yo y es más saludable que yo. Él tiene más amigos que yo, tiene relaciones amorosas más duraderas ".

Ante eso, LaBeouf comienza a llorar. Gottsagen se pone la cabeza contra su coprotagonista y lo rodea con el brazo. Dicen cada uno "Te amo".

“Estaba haciendo cosas por Shia porque simplemente no me gusta ver a la vieja Shia actuar así. Quería ver al nuevo chiíta que conozco ", dice Gottsagen. “Respeto a otras estrellas en películas y quiero que Shia sea amable con ellas, excepto aquellas estrellas que no se preocupan por Shia. Esa sería su pérdida. No me importa lo que hacen, pero me preocupo mucho más por los chiítas. Los chiítas pueden hacer cualquier cosa.

Gottsagen se dirige a LaBeouf y le dice: "Lo digo en serio".

"Sé que lo haces", responde LaBeouf. "Te refieres a todo lo que dices".

Gottsagen es, en cualquier medida, excepcional. Las cifras del censo han demostrado que el 19% de la población de EE. UU. Tiene una discapacidad, pero la representación ha quedado rezagada en las películas. Según un estudio realizado por la USC Annenberg Inclusion Initiative, solo el 2.5% de los personajes de las 100 películas más populares de 2017 fueron representados con una discapacidad. Y esos roles generalmente son interpretados por actores sin uno.

"La única forma de superar ese estigma es darle la oportunidad de desvelar su humanidad en ti", dice LaBeouf de Gottsagen. “Creo que eso es lo que hace la película. Nuestro secreto comercial es el corazón. Estás viendo a dos personas conectadas y esto aumenta tu humanidad. Te presenta a este hombre valiente, este hombre hermoso.

Dakota Johnson también creció especialmente cerca de Gottsagen, atendiendo sus pies maltratados, programando tiempo de ensayo y organizando viajes, como uno que llevaron a un parque acuático. Gottsagen también fue líder en el set. Después de cada día de rodaje, tomará el megáfono de los directores y dirá algunas palabras de aliento al elenco y al equipo.

Esas relaciones han continuado. LaBeouf dice que llamó a Gottsagen desde rehabilitación. Todavía están en contacto regular.

“Este es el amigo menos crítico que tengo, el más solidario, el más consistente. No se detuvo ”, dice LaBeouf. "Si me preguntaras si ahora era cantante de ópera, lo pensaría".

