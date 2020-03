The Rolling Stones posponen gira debido al Coronavirus (COVID-19)

La legendaria banda The Rolling Stones pospusieron su gira por 15 ciudades de Estados Unidos debido a la pandemia del Coronavirus (COVID-19). La agrupación británica de rock anunció la reprogramación de su tour "No Filter", que originalmente iba a comenzar en la ciudad de San Diego, California el 8 de mayo. El recorrido incluía ciudades en las que no han tocado en años, como Cleveland; St. Louis; Austin, Texas; Louisville, Kentucky; Charlotte, Carolina del Norte; y Tampa, Florida.

Estamos inmensamente decepcionados de tener que posponer la gira.

"Lo sentimos por todos los fans que estaban esperando esto con tantas ganas como nosotros, pero la salud y la seguridad de todos debe ser la prioridad, superaremos esto todos juntos y los veremos muy pronto", manifestó The Rolling Stones en un comunicado.

La promotora de conciertos AEG le aconsejó a quienes compraron boletos que los guarden a la espera de más información. Cabe recordar que su gira por Norteamérica se pospuso el año pasado luego que Mick Jagger tuvo una operación del corazón, pero la banda reprogramó esas fechas y volvió al ruedo triunfalmente con un espectáculo en Chicago. En otro de sus espectáculos reprogramados se anunció que la NASA le había dado el nombre de la banda, a una pequeña piedra rodante descubierta en la superficie de Marte.

Para la mayoría de la gente, el nuevo coronavirus sólo provoca síntomas moderados, como fiebre y tos. En algunas personas, en particular adultos mayores y gente con problemas de salud preexistentes, puede causar enfermedades más graves como neumonía.