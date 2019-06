The Rolling Stones regresa tras la operación de Mick Jagger

The Rolling Stones regresan a los escenarios. La legendaria banda británica de rock tocará la noche de este viernes en el Soldier Field de Chicago tras haber pospuesto su gira por Estados Unidos, debido a que el cantante Mick Jagger requería un tratamiento médico. Un segundo concierto está programado para el próximo martes.

St. Paul & The Broken Bones abrirán el show este viernes, y Whiskey Myers el del martes. The Rolling Stones dijeron en un comunicado el mes pasado que interpretarían clásicos como “Sympathy For The Devil” y “Paint It Black” en los conciertos.

La gira “No Filter” se postergó luego que los médicos de Mick Jagger le dijeron a fines de marzo al rockero de 75 años de edad, que no podía salir al ruedo en ese momento.

Mick Jagger, la leyenda viviente del rock (además de vocalista y líder de la banda The Rolling Stones) demostró hace unas semanas en sus redes sociales encontrarse de maravilla luego de su operación de corazón.

Para demostrar su gran estado físico, el músico compartió un video en el que se muestra bailando con mucha energía frente al espejo, con sus clásicos movimientos de caderas y rodillas.

Dicho video causó gran furor en redes sociales, donde sus fans elogiaron su estado físico y vitalidad a los 75 años. La publicación que se volvió viral en minutos, dio mucha alegría a sus millones de seguidores, quienes se alegraron de verlo de gran ánimo y le enviaron miles de mensajes.

El pasado 4 abril fue sometido en un hospital de Nueva York a una cirugía en la que le reemplazaron una válvula cardíaca. Por la operación, la mítica banda británica debió suspender su muy esperada gira "No Filters" por los Estados Unidos y Canadá.

Al día siguiente de su interveción quirúrgica, Mick Jagger publicó en Twitter un agradecimiento y avisó que ya se encontraba en buenas condiciones. Pasó apenas una semana para que subiera una foto paseando por un parque que evidenció su pronta recuperación. "Gracias a todos por sus mensajes de apoyo, me estoy sintiendo mucho mejor".

"Y muchas gracias a todo el personal del hospital por haber hecho un excelente trabajo", expresó el músico.