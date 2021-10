The Saint, el joven sencillo de un barrio de Cuba, convertido en todo un artista

El cantante y compositor cubano Manuel Hernández Vizcaíno, mejor conocido como The Saint, promociona su sencillo musical "Estamos ready", a dueto con Musicólogo The Libro, una canción con un mensaje de motivación, superación y constancia, haciendo saber a toda la juventud que los sueños, claro que si se cumplen.

En una charla con Debate manifestó: "en este momento tener esta entrevista con ustedes, era cinco años atrás algo imposible y hoy yo lo estoy haciendo realidad".

Retrocedamos un poco, unos años atrás cuando The Saint era solo un joven sencillo de un barrio en su natal Cuba. "Desde siempre tuve esa motivación con la música, pero me impactó mucho porque la primera canción que hago, tuvo una buena acogida en mi pueblo".

Se trata de "Tú a mí no me impresionas", tema que no fue lanzado en plataformas digitales y que solo fue compartido entre sus conocidos vía WhatsApp. "Fue algo que hice bien rural, como se dice en Cuba, la grabé en el estudio y ese mismo día la saqué y empecé a mandarla a todos mis compañeros, gracias a Dios tuvo aceptación".

Esa persistencia que tenía para cumplir sus más profundos anhelos en la industria musical, lograron que aquella primera canción fuera toda una sensación. "Yo salía a la calle y la gente me reconocía: 'mira, este es el muchacho que tiene la canción así', la canción la ponían en las discotecas".

Fue algo bien bonito porque todo el mundo me empezó a prestar atención, no como The Saint el muchacho sencillo del barrio, sino como The Saint el artista, fue algo que me impactó muy bien.

"Me considero un artista urbano, aunque he cultivado la música romántica": The Saint. Foto: cortesía

Hoy en día The Saint no quita el dedo del renglón y busca dejar su huella en el género urbano. Promociona "Estamos ready", canción a través de la cual refleja algo muy personal junto a Musicólogo The Libro.

Ambos provienen de una zona de Cuba donde muy pocos jóvenes, tienen la posibilidad de desarrollar un sueño, desarrollar una idea, "y queríamos expresar a través de la canción que si se puede, que todo lo que tú sueñes puedes lograrlo, todo depende del trabajo y el esfuerzo que le pongas, yo vengo de Cuba, en este momento tener esta entrevista con ustedes era cinco años atrás algo imposible y hoy yo lo estoy haciendo realidad".

La canción en mención fue lanzada en junio pasado, pero ante las manifestaciones que se llevaron a cabo en Cuba, The Saint paró la promoción y levantó la voz en pro de su pueblo desde Miami, Florida.

"Yo, como me debo al público, me debo a mi pueblo, también alcé mi voz, no era justo seguir dando promoción al sencillo en ese momento y paré la promoción".

Posteriormente llevó a cabo un relanzamiento de "Estamos ready", "gracias a Dios 250 mil vistas en YouTube, 200 mil streams, estoy contento por la acogida que le han dado a la canción otra vez".

"Estamos ready" fue compuesta por The Saint en conjunto con Musicólogo; la música estuvo a cargo de Dj Conds y Bandolero. Foto: cortesía

En julio pasado se llevó a cabo la mayor protesta en la isla en los últimos 60 años. Miles y miles de cubanos salieron a las calles, hartos de la crisis económica que aqueja al país, agravando la escasez de alimentos y medicinas, generando un fuerte malestar social.

Ante lo vivido en su tierra natal, The Saint nos compartió: "es triste, ves a la gente que tú quieres, que te apoyaron en ciertos momentos de la vida, sufrir eso en carne propia estando aquí tan lejos sin poder hacer nada".

La mayoría de su familia se encuentra todavía en Cuba, "todo el tiempo es como una contrapartida de sentimientos encontrados, siempre estuve apoyando al pueblo, escuchando todos los maltratos y abusos que está haciendo el régimen en estos momentos, yo espero que Dios ponga sus manos y solucione todo en su momento exacto como debe de ser, todo por la paz".

Por otra parte, el artista finalizará este año lanzando dos canciones más, con cantantes cubanos muy reconocidos. Para el 2022 tiene proyectado lanzar un álbum, con varias colaboraciones internacionales.

Estoy muy agradecido por todo el apoyo que me están dando, gracias por ser parte de mi inspiración y quiero expresarles todo el tiempo en mis canciones, el positivismo y la alegría que me caracterizan.

A nivel personal, la música ha enseñado a The Saint "que todo depende de la persistencia, que a veces que el esfuerzo y la persistencia pueden más que el talento, que nunca se debe abandonar un sueño" y como artista, le ha enseñado que ser uno mismo, tener una particularidad, te lleva a abrir puertas y a tener relaciones que uno jamás pensó.

"Por mucha fama que uno tenga, uno no se puede creer que es la gran cosa, porque el público es quien te apoya, también es el que te hace y si tú no te debes a ellos, no les brindas tu apoyo, el artista no es nada".

