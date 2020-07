'The Sandman' podría tener un crossover con 'Locke & Key' serie de Netflix

Muchos productores han visto que al público le gusta ver encuentros de personajes de diferentes series o películas compartir su universo, ante esto se ha revelado que la serie de Netflix "Locke & Key" podría tener un crossover con la serie "The Sandman", e incluso con "Lucifer".

De acuerdo al portal We Got This Covered, "The Sandman", la serie de cómics escrito por Neil Gaiman que pertenece a DC Comics publicados entre 1988 y 1996, antes de su debut en la plataforma de Netflix tendría un crossover con "Locke & Key" en algún momento después de la primera temporada.

Desde que los cómics de "The Sandman" terminaron existieron rumores de una adaptación en vivo, sin embargo nada sucedió hasta ahora con Netflix. La plataforma de streaming junto al propio Neil Gaiman, escritor de los cómic, adaptaran la historia para que se mantega fiel a los libros.

De acuerdo fuentes de We Got This Covered, los productores están planeando que el "hombre de arena" se cruce con la serie "Locke & Key "en algún momento después de la primera temporada, lo que no tendría precedentes."

Cómic "Locke & Key: Hell & Gone" | DC Comics

En octubre del 2020, se publicará "Locke & Key: Hell & Gone", un crossover del universo DC Comics / IDW Sandman escrito por Joe Hill y Gabriel Rodriguez. En una imagen promocional del cómic muestra que la "Clave del infierno" está involucrada, misma que jugó papel importante en Season of Mists, cuando Lucifer renuncia al infierno y le entrega a Morpheus la clave.

Esto podría indicar que también podría suceder un crossover con "Lucifer", serie de Netflix. Si esta misma clave está en juego en "Locke & Key", entonces sugiere que existen fuerzas diabólicas.

Sin embargo, debido a la situación de pandemia del nuevo coronavirus, la grabación de The Sandman se encuentra en pausa y todavía no tiene una fecha prevista de estreno en la plataforma de Netflix.