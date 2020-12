The Sun se disculpa con Adele por vincularla con Chris Brown

Estados Unidos.- La vida de los famosos siempre es seguida por los medios de comunicación, en ocasiones surgen noticias, pero en otras pueden manipular la información y crear fuertes rumores que hasta afectan la carrera y la vida de los involucrados, tal es el caso de la cantante británica Adele y el rapero estadounidense Chris Brown.

Hace algunos meses el diario británico The Sun informó que la cantante había pasado la noche con el famoso rapero en su casa de Londres, revelando fotografías de él entrando a la casa de ella, lo que pareció muy extraño para sus fanáticos, pues el rapero se retiró alrededor de las dos de la mañana del lugar.

Aunque en aquel momento la cantante estadounidense no hizo caso a los titulares de noticias, ahora parece haber intervenido legalmente, como se había dicho que lo haría, en contra del medio para que pidieran disculpas públicas por una noticia falsa sobre ella y el rapero.

El diario británico se vio obligad a pedir disculpas a través de un comunicado y todos han quedado boquiabiertos con lo que tuvieron que decir. "El 11 y 12 de octubre informamos que Chris Brown visitó a Adele a altas horas de la noche en su casa en Londres", se lee el texto de nuevo artículo del medio titulado "Adele: una disculpa".

En el nuevo texto corrigen lo señalado anteriormente, pues la cantautora británica, ganadora de quince premios Grammy, y el exnovio de Rihanna, sólo se vieron una vez y esta fue durante unos premios Grammy hace ya varios años, donde incluso se fotografiaron juntos.

"Aceptamos que nuestro artículo era incorrecto y una violación de su privacidad. Le hemos pagado daños y perjuicios a Adele y le pedimos disculpas por la angustia que le hemos causado", se puede leer en la publicación. Sin embargo, no se informa cuánto fue la compensación monetaria que recibió la cantante británica por su parte, además de las disculpas públicas y la eliminación de aquel artículo.

La historia publicada por The Sun en todos sus sitios de Internet contaba que Chris Brown había visitado a Adele en su residencia de Londres en medio de un viaje que realizó al Reino Unido, esto después de haber sido expulsado del país por un caso de abuso doméstico a la cantante Rihanna hace más de diez años.

Según los informes, el rapero se presentó en la casa de la intérprete de temas como 'A million years ago', 'Hello' y 'All I ask' junto a un grupo de personas.

Pero la realidad fue que ninguna de las dos estrellas se encontró en Londres como señalaban los medios, lo cierto es que ambos se conocieron en la gala de los Premios Grammy 2013, pero esto queda alejado de lo que se decía en la publicación de The Sun.

En aquel momento decidieron inmortalizar ese momento en una fotografía y Brown la compartió a través de sus redes sociales y escribió: "Es un placer conocerte, Adele. Escuché tus palabras y eso es todo lo que importa. Gracias por decir la verdad".