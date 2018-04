The Weeknd ¿manda mensajes ocultos a su ex Selena Gomez?

The Weeknd habría mandado un mensaje a su expareja, la también cantante Selena Gómez, a través de su nuevos sencillo y EP.

tonight Una publicación compartida por The Weeknd (@theweeknd) el Mar 29, 2018 at 9:42 PDT

Este fin de semana The Weeknd publicó su más reciente material musical y, según han especulado muchos de sus seguidores, éste tendría muchos mensajes para Selena Gómez e incluso para Justin Bieber, con quien la cantante habría terminado recientemente.

Selena Gomez y The Weeknd causaban sensación en las alfombras rojas. Foto: AP



Lo anterior, luego de que a finales del año pasado The Weeknd y Selena Gómez terminaron su relación, justo cuando ella volvió a tener contacto con su exnovio, Justin Bieber, y decidieran andar otra vez (hace apenas unas semanas se confirmó una nueva ruptura).

Al respecto, los fanáticos del artista afirman que el primer sencillo de su nuevo material, llamado "Call out my name", tiene varias referencias para Selena Gomez, entre las que destacan están: "Nos encontramos / yo te ayudé a salir de un lugar roto / me diste consuelo / pero enamorarme de ti fue mi error".

Incluso, los seguidores de The Weeknd aseguran que la canción menciona la donación de un riñón que el cantante ofreció a Selena, cuando su estado de salud empeoró: "Dije que no sentía nada, cariño, / pero mentí / casi me cortó un pedazo de mí para salvarte la vida".