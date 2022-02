The Weeknd alista espectáculo visual junto a su nuevo disco Dawn FM ¿Dónde verlo?

Ante el proyecto, el cantante ha externado su emoción y entusiasmo y aseguró: "Estoy encantado de asociarme con Amazon para estrenar el especial de televisión en vivo más esperado que he hecho".

Abel Tesfaye, nombre real de The Weeknd , quiso sorprender con todo a sus fanáticos y también dio a conocer que el espectáculo en vivo también contará con un EP con ocho canciones y se lanzará de manera exclusiva a través de la plataforma Amazon Music.

Titulado The Weeknd x The Dawn FM Experience , el espectáculo en vivo se estrenará el próximo 26 de febrero a través de la plataforma de streaming Amazon Prime Video , en donde se verá al artista canadiense deleitar con las mejores canciones que conforman su quinto álbum de estudio.

El disco, que reúne ritmos ochenteros, dance-pop y synth-pop, tendrá un espectáculo en vivo llamado The Dawn FM Experience , según anunció el intérprete de 'Blinding lights', el cual se estrenará en streaming junto a un nuevo EP para promocionar su música.

Estados Unidos.-El cantante canadiense The Weeknd ha sorprendido a sus fanáticos con el anuncio de un nuevo proyecto visual para la promoción de su nuevo disco Dawn FM, mismo que estará llegando a través de Prime Video, la plataforma de streaming de Amazon.

Gilberto Coronel Periodista Web

