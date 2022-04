The Weeknd considera cambiar su nombre a "Abel", siguiendo los pasos de Kanye West

Estados Unidos.- El cantante canadiense The Weeknd, uno de los grandes íconos de esta década y la pasada, sorprendió al mundo al revelar que podría dejar atrás su nombre artístico actual para comenzar a ser conocido simplemente como "Abel", su nombre real.

El intérprete de 'The hills' compartió a principios de semana sus ganas de cambiar su nombre artístico siguiendo los pasos de Ye, antes conocido como Kanye West, lo que ha sorprendido demasiado a sus seguidores.

"Siento que a estas alturas debería cambiar mi nombre artístico a ABEL", compartió a través de Twitter el cantante de 32 años de edad. Así que es probable que ahora se olvide de The Weeknd y Tesfaye, su apellido.

De cambiar su nombre artístico, The Weeknd seguiría los pasos de famosos como Madonna, Cher, Prince o Ye, que han logrado un gran impacto tan sólo con un nombre.

Los fanáticos del artista de inmediato externaron su apoyo ante el tema, explicando que están de acuerdo con el cambio, incluso, algunos famosos como John Legend dieron su sello de aprobación ante el cambio.

Cabe destacar que The Weeknd ya suele ser más conocido como Abel, pues es así como lo llaman sus fanáticos, así que considera que no sería un peligro cambiar su nombre artístico y probar suerte con ello.

"Creo que todos ellos me llaman Abel, prácticamente nadie me llama The Weeknd. Es complicado, porque The Weeknd es ya una marca que representa un importante legado. Y pienso que su historia todavía no ha terminado", comentó durante una entrevista.

Leer más: Gomita presume nueva figura al perder 13 kilos tras operarse