The Weeknd protagoniza canción cuya trama hablaría de su amor por Angelina Jolie

México. Here we go again, el nuevo éxito musical de The Weeknd, podría tener en su contenido relación con el nombre de Angelina Jolie, puesto que en los últimos meses se habla de una relación sentimental entre ambas estrellas.

En la letra de dicha canción se menciona: "Mi nueva chica es una estrella de cine, a la que amo y hago gritar como Neve Campbell", y en redes sociales se dice ya que sí hay romance entre Angelina Jolie y The Weeknd.

"Pero cuando la hago reír, juro que cura mis pensamientos deprimentes. Porque mi chica es una estrella de cine. Me prometí a mí mismo que no me volvería a enamorar, pero allá vamos de nuevo", también forma parte de la letra.

Foto de EFE

Y es que meses atrás circuló el rumor de que entre Angelina y The Weeknd habría comenzado un romance, además fueron fotografiados en varias ocasiones saliendo a cenar en Los Ángeles, California, USA.

Y tras darse a conocer dicha canción de The Weeknd, ahora se destaca en varios portales de noticias que Angelina Jolie ya rehizo su vida sentimental tras haberse separado de Brad Pitt.

Recordemos que Angelina Jolie y The Weeknd fueron vistos por primera vez el pasado mes de junio saliendo de un restaurante de Los Ángeles, y cuestionados por la prensa internacional señalaron que su relación era solo profesional.