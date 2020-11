The Weeknd tendrá el show de medio tiempo en el Super Bowl LV

Estados Unidos.- Tras obtener un gran éxito con sus recientes lanzamientos musicales, The Weeknd es el gran afortunado de obtener el show del medio tiempo del Super Bowl LV el próximo 07 de febrero de 2021 en el Raymond James Stadium de Tampa Bay. A través de sus redes sociales el cantante canadiense dio a conocer que se presentará en el "icónico escenario" patrocinado por Pepsi.

De momento se desconocen más detalles sobre lo que preparará el cantante canadiense, pero seguramente será un espectáculo de lujo y lleno de sorpresas, pues este es el escenario ideal para explotar al máximo el corto espectáculo de más de 13 minutos, en años pasados vimos a Madonna, Bruno Mars, Justin Timberlake, Lady Gaga, Katy Perry y Michael Jackson dar lo mejor de sí, haciendo historia.

De momento se desconoce la cantidad de público que ha considerado la NFL mantener en el recinto, aunque se estima un máximo del 20 por ciento de aforo, esto debido a la actual pandemia mundial por coronavirus. Sin embargo, el medio tiempo es un espectáculo que se enfoca un poco más hacia los televidentes, quienes estarán al pendiente de todo tras el éxito que lograron el año pasado las latinas Shakira y Jennifer López, quienes fueron acompañadas en ese momento por J Balvin y Bad Bunny.

Reconocido por su gran talento vocal, ritmos R&B y Pop, The Weeknd ha logrado un gran éxito a nivel mundial, con más de 6 millones de álbumes vendidos y más de 60 millones de oyentes mensuales en Spotify. Entre sus mayores éxitos encontramos 'Blinding lights', 'The hills', 'Can't feel my face' y 'Love me Harder', esta última con la estadounidense Ariana Grande.

Activo desde 2009, pero reconocido a partir de 2015 con su segundo álbum de estudio "Beauty Behind the Madness", The Weeknd es acreedor de tres premios Grammy, ocho Billboards, dos American Music Awards, dos MTV Video Music Awards, nueve Juno's y ha sido nominado a La Academia del Óscar.

Nacido como Abel Makkonen Tesfaye, en Toronto, Ontario, un 16 de febrero de 1990 y mejor conocido como The Weeknd, es un cantante, compositor y productor canadiense que ha logrado un gran éxito en el ámbito musical y recientemente incursionó en la música latina al lado de Maluma en un increíble remix del más reciente sencillo del colombiano, 'Hawái'.

De momento cuenta con cinco álbumes de estudio; Kiss Land (2013), Beauty Behind the Madness (2015), Starboy (2016), My dear melancholy (2018) y After hours (2020). Ha colaborado con artistas como Ariana Grande, Daft Punk, Doja Cat, SZA, Travis Scott y Lana del Rey, sólo por mencionar a algunos.

En más de una ocasión ha hablado sobre sus influencias para la música, revelando que fueron R. Kelly, Michael Jackson y Prince quienes lo inspiraron a formar su imagen y encontrar su estilo. También ha dicho que es gracias a Michael Jackson, y la letra de su tema 'Dirty Diana', lo que lo hicieron querer ser cantante.

Durante su infancia creció escuchando una gran variedad de géneros musicales en los que se destacan el soul, quit storm, hip hop, funk, indie, rock y post-punk. Entre sus demás influencias se encuentran David Bowie, The Smiths, Bad Brains, Talking Heads, DeBarge, 50 Cent, Wu-Tang Clan y Eminem.

Con su reciente álbum, After Hours, ha logrado cautivar a las nuevas generaciones, sin dejar de lado a sus fieles seguidores. En este explora géneros como el R&B, Synth Pop, New Wave y Dream Pop, al lado de productores como DaHeala, Dre Moon, Frank Dukes I, llangelo Kevin Parker, Mario Winans, Max Martin, Metro Boomin, Oneohtrix Point Never Oscar y Holter Ricky Reed.

La producción ejecutiva de este álbum estuvo a cargo del mismo cantante y Max Martin. De After Hours se desprenden temas como 'Blinding lights', 'In your eyes', 'Until I bleed out' y 'Alone again'. De acuerdo con algunos reportes oficiales, el disco se convirtió en el debut con más copias vendidas en lo que va del 2020, con 417 mil.