The invitation, una historia gótica de vampiros llevada a la actualidad

Los Ángeles. Una mujer afroamericana en busca de sus raíces, una sanguinaria familia aristócrata de vampiros y un potente juego de seducción son los principales alicientes de The invitation, la última apuesta de Sony Pictures en los géneros de suspenso y terror que se estrena este viernes.

Una película dirigida por la australiana Jessica M. Thompson (The light of the moon), que tendrá la difícil tarea de salir bien parada ante la inevitable comparación con The invitation (2015), el filme homónimo de Karyn Kusama, que consiguió una gran aceptación entre los seguidores más apasionados de la fusión entre thriller y terror.

"Se trata de un thriller gótico, y esto es lo que lo hace diferente, pero tiene mucho de película de terror que se cocina a fuego lento", reconoció Thompson en una entrevista.

Para tratar de cumplir con las expectativas, la cinta de Thompson cuenta en su reparto con dos de los actores británicos con mayor proyección actualmente: Nathalie Emmanuel (Game of thrones) y Thomas Doherty (Gossip Girl).

Emmanuel interpreta a Evie, una joven que vive en Nueva York y que, tras el fallecimiento de su madre y sin más parientes conocidos, decide someterse a una prueba de ADN que le lleva hasta un familiar de clase adinerada.

Oliver Alexander III es el nombre de este primo segundo de Evie, quien la invita a una boda en una lujosa mansión gótica situada en la campiña inglesa para conocer a su nueva familia.

Lo que comienza siendo un sueño para la chica acaba tornándose en una lucha sin cuartel por su supervivencia ante el perverso plan de Walter, un joven aristócrata que ejerce de anfitrión y trata de usar su atractivo para seducirla.

"Ella es una mujer que acepta los desafíos, sabe lo que vale y es inteligente; una chica moderna que ha tenido que luchar mucho en su vida", explicó Emmanuel sobre su papel en la película. Mientras que, tal como describió Doherty a Walter, su personaje es "un narcisista, sociópata y corrupto moralmente que busca la aceptación de los demás para controlar a las personas".

Bajo la penetrante mirada de Doherty, tanto él como Emmanuel protagonizan un poderoso juego de sensualidad que trata de cautivar al espectador en la primera parte de la película. "Los polos opuestos se atraen", bromeó Emmanuel, quien afirmó que agradeció "la comprensión y la facilidad" brindada por Doherty para filmar las tomas más íntimas que realizaron.

Por otra parte, la producción se vale de diferentes referencias a la célebre novela Drácula (1897) y utiliza incluso el nombre de Harker (por Jonathan Harker, protagonista del libro de Bram Stoker) para uno de sus personajes.

"Es una versión moderna inspirada en Drácula, pero contada de una forma única a través de Evie, que está tratando de encontrar conexión con alguien de su familia", detalló Thompson, quien mencionó la cinta Cronos (1993), de Guillermo del Toro, como una de sus mayores inspiraciones a la hora de dirigir The invitation.

Esta película empezó a desarrollarse en 2020, fue rodada durante cuarenta días en un entorno rural en Hungría y ha requerido hasta seis meses de edición. Y es que el diseño visual, otro de los apartados más destacados de la cinta, supuso uno de los aspectos más importantes para Thompson a la hora de alcanzar el resultado esperado.

"Queríamos crear un gran contraste entre el mundo de Evie y el de Walter, y entre lo gótico y lo actual. Para ello, se decidió potenciar el juego de colores, luces y texturas", declaró la cineasta. Además, The Invitation está producida por Emile Gladstone, quien desempeñó esta misma función en una de las obras de terror más reconocidas de los últimos años: The curse of La Llorona" (2019).

El guión corre a cargo de Blair Butler, mientras que Michael P. Flannigan y la propia Jessica M. Thompson están al frente de la producción ejecutiva de este filme de 104 minutos de duración.

El resto del elenco lo componen Stephanie Corneliussen (Mr. Robot), Alana Boden (Uncharted), Courtney Taylor (Boyhood), Hugh Skinner (Star Wars: Episode VIII - The Last Jedi) y Sean Pertwee (Gotham).

La película, que ya ha contado con alguna crítica negativa en internet porque el tráiler revela "demasiados detalles" sobre la trama, tendrá que enfrentarse en la taquilla este fin de semana a producciones como Samaritan, la nueva cinta protagonizada por Sylvester Stallone.