Thor: Love and thunder: El primer vistazo oficial de Christian Bale como Gorr, villano de Thor

Fue en 2012 cuando en el cómic Thor: God of thunder se presentó a Gorr, el Dios Carnicero , quien nació tres mil años atrás en un planeta sin nombre y vivió difíciles momentos como la muerte de su familia, motivo que lo llevó a dejar de creer en los dioses y comenzó a ser excluido por su tribu, naciendo así un nuevo villano para el espacio y ahora para Thor.

En el tráiler de Thor: Love and thunder se puede apreciar que el superhéroe y el villano se enfrentarán cara a cara en una épica batalla, lo que ya ha generado altas expectativas. La película se estará estrenando el próximo 08 de julio alrededor de los cines de todo el mundo.

Estados Unidos.- El lunes por la tarde se lanzó el tráiler oficial de Thor: Love and thunder , la nueva película de Marvel Studios y la cuarta del Dios del Trueno, en donde se destaparon diferentes sorpresas como la apariencia de Mighty Thor, personaje de Natalie Portman, y la primera aparición de Gorr , el Dios Carnicero, interpretado por el actor Christian Bale.

Gilberto Coronel Periodista Web

