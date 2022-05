Thor: Love and thunder: Natalie Portman maravilla a todos dando vida a Mighty Thor. Foto: Instagram

La actriz deja atrás su vestimenta normal y su cabellera castaña para sorprender a todos con un traje digno de una diosa y una apariencia de impacto, dejando, no sólo a Thor muy sorprendido, sino a todos los fanáticos de la historia, que vuelve a ser dirigida por Taika Waititi , el favorito del público.

Estados Unidos.- Marvel Studios ha lanzado el tráiler oficial de Thor: Love and thunder , su próxima película, prevista a estrenarse el 08 de julio alrededor del mundo. En esta ocasión ofrecen un vistazo más detallado de Mighty Thor de Jane Foster , interpretada por la actriz Natalie Portman .

