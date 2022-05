"Thriller", de Michael Jackson, sorprenderá a fanáticos con una edición especial por sus 40 años

México. El disco "Thriller", de Michael Jackson, tendrá edición especial para celebrar 40 años de haber salido a la luz pública, se informa en varios portales de noticias.

Sony Music hace del conocimiento del público que para conmemorar el 40 aniversario del icónico disco "Thriller", editará el material con una edición de lujo y con ella promete sorprender a los fanáticos y seguidores de Michael Jackson.

Según información en la biografía de Michael, su disco "Thriller" es el más vendido de la historia de la música en USA y será el próximo 18 de noviembre cuando salga al mercado "Thriller 40".

"Thriller 40" contendrá dos CDs, uno de la placa original y otro con sorpresas para los fanáticos, incluidas pistas inéditas en las que Michael trabajó para el álbum, se detalla en el comunicado de prensa que lanza Sony Music.

Foto de EFE

Pero eso no es todo, ya que la empresa Mobile Fidelity pondrá a la venta para este festejo el álbum original como un LP One-Step de 180 gramos y 33 RPM, limitado a 40 mil copias numeradas.

Y para continuar con la celebración por los 40 años del lanzamiento de "Thriller", la tienda departamental Walmart en USA exhibirá en anaqueles una versión exclusiva de "Thriller" con una portada alternativa al 40 aniversario.

Quizá pocos lo saben, pero el disco "Thriller" de Michael Jackson fue el primero en ser certificado 20 veces platino por la RIAA, en 1984; también el primero en ser certificado más de 30 veces platino en 2015 y se considera el número uno en la historia que se mantuvo durante 80 semanas en el Top 10 de las listas de popularidad.

"Thriller" le dio muchas satisfacciones personales y profesionales a Michael Jackson y a su equipo de trabajo desde su lanzamiento, puesto que obtuvo muchos reconocimientos, entre ellos obtuvo ocho premios Grammy, estuvo más de 500 semanas en la lista de álbumes de Billboard y ha vendido más de 100 millones de copias en todo el mundo desde su lanzamiento, el 30 de noviembre de 1982.

Siete de las nueve canciones del álbum fueron lanzadas como sencillos: "Beat It", "Billie Jean", "Wanna Be Startin' Somethin", "P.Y.T. (Pretty Young Thing)", "The Girl Is Mine", "Human Nature" y "Thriller", todos ellos llegaron a los diez primeros puestos en el Billboard Hot 100.

Michael Jackson murió a los 50 años de edad el 25 de junio de 2009 tras sufrir una parada cardiorrespiratoria en su casa de Los Ángeles, California, USA, informaron en su momento varios medios de comunicación.