Tiaré Scanda pide ayuda por la salud mental de Paty Navidad

Quien causó revuelo en Twitter hace unas horas fue Tiaré Scanda, donde manifestó su preocupación por una colega del medio de la farándula, ya que en los últimos meses ha lanzado varios comentarios sobre los problemas que hay a nivel mundial.

De acuerdo con varios internautas señalaron que la persona de la que habló la actriz fue Paty Navidad, quien ha comentado en más de una ocasión que la Élite mundial es la responsable de todas las catástrofes que se están viviendo a nivel mundial.

"Mucha gente se está riendo de los tuits de una compañera que es tendencia por las barbaridades conspiracionistas que escribe. Yo estoy francamente preocupada por su salud mental desde hace tiempo.Ojalá su familia haga algo al respecto. (No estoy siendo irónica)", escribió Tiaré Scanda.

Y es que Paty Navidad no se ha guardado nada, ya que es la única famosa que le ha dado con todo a lo que hemos estado viviendo en los últimos meses, pero asegura que detrás de todo esto hay algo más lo que a provocado que los usuarios se burlen de ella sin piedad.

"No has intentado hablar con ella o con su familia? Es muy triste lo que le pasa a Paty", "Tu comentado este tipo de cosas! ¡Decepción!!! Si te preocupa búscala, ayúdala! No le eches más tierra!", le escribieron a Tiaré Scanda.

Paty Navidad no se detiene

Mientras tanto Paty Navidad sigue usando Twitter para mostrar su preocupación y punto de vista sobre las catástrofes que se han venido en los últimos meses afectando a la humanidad, por lo que dejó en claro que las burlas que recibe por sus comentarios no la detendrán.

"Para llevarnos bien y comunicarnos correctamente, no se necesitan las mismas ideas o pensamientos, se necesita el mismo RESPETO. La diversidad de pensamiento es de las más bellas riquezas humanas, el respeto mutuo nos debería unir. Vibremos en frecuencias altas de amor. AMEN, escribió Paty Navidad al defenderse.

