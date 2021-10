Ticketmaster defrauda al ARMY de BTS: prioridad a revendedores y no hubo venta general de boletos

Como era de esperarse la preventa de boletos para "BTS Permission to Dance on Stage-LA", que se llevó a cabo a través de Ticketmaster, fue todo un caos. Muchísimos fans no tuvieron la oportunidad de intentar conseguir una entrada, para alguno de los cuatro conciertos presenciales que "Los Príncipes del Pop" darán en Los Ángeles, California a fines de noviembre y principios de diciembre.

Ticketmaster defraudó al ARMY de BTS al dar prioridad a los revendedores, quienes en estos momentos están ofreciendo los boletos a precios exagerados. Asimismo no se llevó a cabo la venta general de boletos para "BTS Permission to Dance on Stage-LA", la cual estaba programa para la tarde de este sábado.

Ticketmaster se "lavó las manos" y a través de Twitter emitió el siguiente comunicado:

Debido a la abrumadora demanda de preventa de compradores anteriores y fanáticos verificados para 'BTS Permission to Dance on Stage-LA', todas las entradas para los conciertos están agotadas y las entradas, no están disponibles para la venta al público.

Cuando Big Hit Music anunció que Bangtan Sonyeondan daría cuatro conciertos presenciales en Los Ángeles, California (Estados Unidos), Ticketmaster informó que estarían disponibles ciertas cantidades de boletos para cada una de las preventas y para la venta general, por lo que todos los fans tendrían oportunidad de conseguir su acceso. Lamentablemente no fue así.

Así dio a conocer Ticketmaster que los boletos para los conciertos de BTS se agotaron.

Primero se llevaron a cabo dos preventas para fans que habían adquirido sus boletos para el "Map fo the Soul Tour", el cual fue cancelado por la pandemia del Covid-19. Luego fue la preventa para las personas con la membresía oficial del fan club y por último, una preventa general para fans verificados en la plataforma de Ticketmaster.

El ARMY ha expresado su molestia y desilusión al no realizarse la venta general de boletos, además de la prioridad a los revendedores. "Todo esto es culpa de Ticketmaster, dejaron que ellos compraran a grandes cantidades y evitaron que ARMY entrara", expresó una fan en Twitter.

Asimismo el fandom está denunciando que socios del SoFi Stadium, donde se realizarán los conciertos presenciales de Bangtan, también obtuvieron gran cantidad de boletos, mismo que están vendiendo entre 10 mil y 20 mil dólares.

Varias fans de BTS han manifestado en redes sociales, haber recibido un correo de Ticketmaster donde se confirmaba que sí se llevaría a cabo la venta general de boletos y después, que siempre no. A otras personas que pudieron acceder a las preventas les "rebotó" el pago o les marcaba error al momento de elegir los boletos de su preferencia.

"Muchas ARMYs que no podían adquirir la membresía estaban esperando al día de hoy, esperanzadas de poder alcanzar cualquier sección", externó una fan.

"Estamos de acuerdo que no es ARMY quien los agotó, fueron los revendedores y es super injusto, porque el que muchas con tal de verlos compren esos boletos, solo hará que para cuando haya un tour, suceda lo mismo y se pondría peor", dijo otra seguidora de Bangtan.

BTS dará cuatro conciertos presenciales (27 y 28 de noviembre, 1 y 2 de diciembre) en el SoFi Stadium ubicado en Inglewood, ciudad en el condado de Los Ángeles, California. Estos serán los primeros conciertos presenciales de la banda surcoreana en dos años.

El último concierto que BTS ofreció fue el 29 de octubre de 2019 en el Estadio Olímpico de Seúl (Corea del Sur), como parte del final de "Love Yourself: Speak Yourself Tour".

El ARMY coincide que Big Hit Music debería crear su propio sistema de venta de boletos para futuros conciertos de BTS, para evitar este tipo de situaciones y garantizar que los fans tengan la oportunidad de asistir a un concierto.

