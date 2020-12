Tiembla Shakira, María León la opaca con el baile Girl Like Me en Tik Tok

María León, de 34 años, dejó a la misma Shakira con la boca abierta y es que lanzón un video a Tik Tok, donde la etiquetó para mostrarle el baile Girl Like Me, donde la colombiana de 43 años aparece con un mini overol negro, además de una blusa roja con la cual hizo una tremenda coreografia, por lo que María León la imitó.

Si es bien sabido que María León es una experta bailando, no se nos haría sorpresa que hiciera los pasos de baile mucho mejor que Shakira, pues a pesar de que la ex vocalista de Playa Limbo la etiquetó, Shakira no dudó en darle like desatando la locura, pues la cantante de talla mundial aprobó el baile.

A simple vista se puede ver a la cantante con una figura bien torneada con la cual deja en claro que ella no necesitó del bisturí para verse como toda una diva, además la mujer originaria de Guadalajara le dio su propio estilo al tema, pues metió algunos pasos más coquetos para darle sabor al video.

Por si fuera poco María León le dejó bien claro a Shakira que ella siempre la pone a bailar en todos los aspectos y es que la musica de la colombiana siempre ha sido considerada como una de las más alegres e incluso de las que más se bailan en distintas partes del mundo, pues la interprete de Pies Descalzos se ha encargado de hacerla brillar.

Otra de las cosas que siempre les ha gustado a los fans de María León es que es una verdadera reina a la hora de hacer pool dance, pues se mueve como toda una profesional incluso es de las pocas artistas que tienen un talento como ella, quien es considerada como una mujer humilde.

Y es que basta con ver una entrevista de María León, donde de inmediato refleja profesionalismo, pero con los pies siempre sobre la tierra, pues a ella jamás se le ha subido la fama como a otras artistas quienes no quieren ni siquiera saludar a sus fans aunque es todo lo contrario con ella.

"Muero por verte dentro del traje de Discoball", "Ya quisiera yo ponerme esos outfis... Tú los luces cañón", "Me encantaaa, pero sin duda me quedo con el challenge de #pedirpermis", "Siempre alegrando mis días con tu talento y encanto", le escriben a María León en redes sociales.

Regresando con María León, no creas que la artista, ha logrado ese cuerpo por medio de baile, también la alimentación ha influido demasiado en la vida de la cantante, quien comparte recetas con sus fans en redes sociales, para que tengan un estilo de vida mucho más saludable.

María León también es la sensación de sus fans por ser una mujer muy transparente, es decir siempre les dice lo que siente a sus fans, sin la necesidad de aparentar que es otra persona, razón por la cual se ha llevado muchos halagos y sigue teniendo más seguidores, quienes le piden a gritos que realice en vivos nocturnos para platicar más con ella.

Una de las cosas que más se les hace raro a los fans de María León es que como una mujer tan hermosa, no pueda tener novio, pero la verdadera razón de esto, es que María León prefiere centrarse en su carrera en estos momentos que buscar un romance, ya que le tiene mucho respeto y disciplina a su carrera profesional.