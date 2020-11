Tiembla chef Oropeza. Franco Noriega llegó con todo, habilidades culinarias, físico y look

MasterChef México siempre trata de renovarse con sus temporadas y es que el reality show ha sido un gran éxito para Tv Azteca, por lo que ha tratado de meterle sorpresas de todo tipo desde el cambio de reglas, hasta tener invitados sorpresa, es por eso que la producción tuvo como invitado especial al chef Franco Noriega todo un maestro en el arte culinario.

Si no sabes mucho de Franco Noriega quien es un reconocido chef a nivel internacional aquí te contaremos más sobre él, es originario de Perú, cuenta con 31 años de edad y actualmente es el dueño del lujoso restaurante Baby Brasa, donde han acudido varias celebridades y personalidades de la élite.

Pero no solo su habilidad gastronómica le han dado popularidad no solo en redes sociales sino en YouTube, pues cuenta con su propio canal donde cuenta con más de 124 mil suscriptores, quienes son testigos de como prepara sus platillos, pero lo hace de manera muy peculiar, pues se quita la camisa al momento de hacerlos, por lo que su cuerpazo queda descubierto en todo momento llenándose de piropos y es que no por nada fue llamado el chef más sexy del mundo por la revista Daily Mirror y People.

Pero no crear que Franco Noriega no le sacó provecho a su físico, pues en su juventud, inició como modelo, pues el reconocido fotógrafo Mario Testino descubrió que el joven tenía todo para triunfar en el mundo de la moda, desde la altura que tiene de 1,88, hasta el rostro perfecto, por lo que de inmediato fue llevado a pasarelas donde portó diseños de la marca, Calvin Klein y Dolce & Gabbana.

Tras su éxito como modelo Franco Noriega decidió estudiar en la prestigiosa escuela International Culinary Center, de la cual egresó con éxito y fue poco tiempo después que abrió el Baby Brasa en 2016 especializándose en la comida peruana.

Franco Noriega dio cátedra en MasterChef México/Instagram

Como era de esperarse los fans de MasterChef México no se quedaron con las ganas y le mandaron todo tipo de piropos a Franco Noriega, quien para muchos mostró una actitud increíble con los participantes dejando en claro que es una persona muy sencilla, que le gusta motivar a los chef que van empezando su carrera en el arte culinario.

"¡Por semejante bombón me salto la dieta!", "Me cayo súper bien!! Que se quede!", "Seria mejor alimento para la pupila el chef Franco. Deberían ponerlo en lugar del señor que es muy grosero con los participantes", "Pues hay que buscarle, chef, modelo y actor", le escriben al chef.

Franco Noriega desato la locura en redes/Instagram

Otra de las facetas que tuvo Franco Noriega, el chef más sexy es que estuvo a punto de irse a los Juegos Olímpicos de Atenas en 2004 para la competencia de natación, pero justo antes de arrancar se lesionó, por lo que el peruano no pudo acudir a la competencia.

En su cuenta de Instagram Franco Noriega cuenta con casi un millón de seguidores y es muy común ver las recetas de cocina que comparte con sus fans, además de se sesiones de fotos las cuales son espectaculares debido al gran físico que se carga el chef que puso a temblar a toda la producción de MasterChef México.